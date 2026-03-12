シンカ、堺ヤクルト販売における「カイクラ」活用事例を公開

株式会社シンカ

AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、堺ヤクルト販売株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役会長：田原 吉次郎、以下「堺ヤクルト販売」）におけるカイクラ導入事例インタビューを公開しました。

堺ヤクルト販売株式会社 管理本部 部長 橋山 宏則 氏

堺ヤクルト販売では、地域に根ざした「健康パートナー」としてお客様一人ひとりに寄り添う応対を実現するため、カイクラを導入しました。電話着信時の顧客特定にかかっていた時間を大幅に短縮し、創出された「3分のゆとり」を、お客様とのコミュニケーションに充てることで、顧客満足度（CS）とスタッフの心理的安全性の双方を高めています。

本リリースでは、公開されたインタビュー内容の一部を抜粋し、導入効果と組織的な活用法についてご紹介します。



https://kaiwa.cloud/case/084/

「カイクラ」導入の背景：窓口が分散する中での「情報共有」と「特定作業」の課題

ヤクルトグループの地域密着型モデルにおいて、お客様の窓口は地域の営業所と本社に分散しており、情報の集約が難しいという課題がありました。お電話をいただくたびに、お客様情報を手作業で一から確認する必要があり、特定までに毎回1～2分、後処理を含めるとさらに時間を要していました。

堺ヤクルト販売では、「馴染みの窓口に電話をしているお客様を待たせたくない」「スタッフの心理的負荷を下げ、より丁寧にお迎えしたい」という想いから、着信と同時に情報を可視化できるカイクラの導入に至りました。

「カイクラ」導入後の変化：特定にかかる「3分」を削減し、会話に集中できる環境へ

カイクラの導入により、受話器を取る前にお客様の名前や過去の経緯が把握できるようになったことで、現場の応対は劇的に変化しました。

- ポイント1：【特定作業にかかっていた約3分を削減】ポップアップ機能により、特定にかかる時間を削減。通話1件につき約3分の時間が短縮され、業務効率化と同時にお客様をお待たせしない応対を実現しました。- ポイント2：【スタッフの心理的安全性が向上】「誰からか分からない」不安が解消され、新人スタッフでも安心して電話に出られる環境に。事前に心構えができることで、第一声からお客様に寄り添う余裕が生まれました。- ポイント3：【録音機能が「心の支え」と「教育の鍵」に】全通話録音により「聞き直し」ができる安心感が生まれ、会話そのものに集中できる環境を実現。さらに、録音データを活用した勉強会を行い、お客様の想いを組織全体で正しく理解し、応対品質の底上げにつなげています。

堺ヤクルト販売では今後、システムで効率化した時間を、お客様一人ひとりに合わせた「心のこもった受け答え」にさらに充てていくことで、地域の皆さまに「ヤクルトにお願いして良かった」と心から感じていただけるような、地域に愛される健康パートナーとしての活動を追求していきます。

【堺ヤクルト販売のカイクラ導入に関する情報】

インタビュー記事：https://kaiwa.cloud/case/084/

堺ヤクルト販売株式会社 コメント

管理本部 部長 橋山 氏



「カイクラを一言で言えば、『顧客満足度の向上に欠かせない基盤』です。スタッフが特定作業や聞き漏らしの不安から解放された分、お客様一人ひとりに向き合う時間と心のゆとりが増えました。単なる業務効率化のツールではなく、スタッフが安心して業務に励める環境が、結果としてお客様への質の高いサービスに直結していると実感しています。」

導入企業：堺ヤクルト販売株式会社 概要

会社名：堺ヤクルト販売株式会社

代表者：代表取締役会長 田原 吉次郎

所在地：大阪府堺市西区浜寺船尾町東2丁237番地

事業内容：

・乳製品乳酸菌飲料・はっ酵乳飲料の販売

・ジュース・清涼飲料等の販売

・化粧品の販売

・医薬部外品の販売

・その他、上記に付帯関連する事業

ウェブサイト：https://sakai-yakult.com/

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。

通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。

カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。

2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。

AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/(https://kaiwa.cloud/?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260213_feature)

※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A）

代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏

所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

事業内容：ITを活用したシステム企画・開発及び運用、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運用、ITサービス利用のコンサルティング

資本金：394百万円

従業員数：71名（2025年9月末時点）

URL：https://www.thinca.co.jp/

【シンカ IR note】

https://note.com/thinca_2025(https://note.com/thinca_2025?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260213_feature)

シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。