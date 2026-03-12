HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘・高橋 知裕、以下「HEROZ」）は、ベステラ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：本田 豊、以下「ベステラ」）と共同で、AI技術を活用したプラント解体事業の高度化を目指すプロジェクトを開始しました。本プロジェクトでは、HEROZの革新的なAI技術・データ分析技術と、ベステラの豊富な解体工事実績で培われた独自の技術やノウハウを融合し、解体プロセスの高度化・効率化を実現します。これにより、解体業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）をリードしてまいります。

1. プロジェクト開始の背景

日本国内のプラント解体市場は、高度経済成長期に建造されたプラントの老朽化や、カーボンニュートラル社会への転換による設備更新需要の増加により、急速に拡大しています。

ベステラは「解体業界のリーディングカンパニー」を目指し、脱炭素解体(R)の工法開発とAI活用による競争力強化を掲げています。一方、HEROZは「AI革命を起こし、未来を創っていく」を企業ビジョンに、AI技術を活用した社会実装を推進してきました。

今回の共同プロジェクトでは、ベステラの解体事業における技術やノウハウと、HEROZのAI技術を融合することで、解体プロセスの効率化・高度化を実現し、業界標準となる革新的な技術ブランドを確立してまいります。

2. プロジェクトの内容

＜目的＞

HEROZの革新的なAI技術をベステラの解体ビジネス全プロセスに実装し、知能化された解体プロセスを業界標準として確立します。

＜具体的な取り組み＞

ベステラの提供内容: 解体プロセスのデータ、有価物・産業廃棄物データ、ノウハウ、解体工事技術の提供

HEROZの提供内容: AI技術の設計・開発、データ解析、AIソリューションの開発および実装支援

両社の協力: 独自技術の組み合わせによるAIトランスフォーメーションの推進

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTやGemini、Claudeの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声データを活用した議事録作成、OCRやDeepResearch機能などにより、あらゆる業務の生産性を向上します。導入企業・団体は300社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐にわたる分野や業界で活用、これからも進化を続けます。

URL：https://herozask.ai/

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/



【ベステラについて】

ベステラは、地球環境への貢献を目指し、柔軟な発想と創造性を活かした技術力で解体業界を革新する企業です。独自の特許工法「リンゴ皮むき工法」をはじめとする解体技術の開発や、長年の豊富な工事実績を基盤に、コスト・工期・安全性に優れた解体工事を提供しています。また、有害物（PCB・アスベスト・ダイオキシン等）の除去に関するノウハウや経験を活かし、プラント設備の解体工事を中心に、脱炭素社会や高度循環型社会の実現に向けた高付加価値サービスを展開しています。

会社名 ：ベステラ株式会社

所在地 ：東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー6F

設立 ：1974年6月

代表者 ：代表取締役社長 本田 豊

事業内容：プラント解体工事の企画・設計・施工および関連技術の開発

URL：https://www.besterra.co.jp/