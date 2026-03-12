体験型カスタマイズグッズ事業「ワッペンファクトリー」フランチャイズ展開開始および1号店オープンのお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は体験型グッズビジネスの拡大を目的として展開する体験型カスタマイズグッズ事業「ワッペンファクトリー」において、フランチャイズ1号店を「玉光堂新さっぽろ店」にてグランドオープンいたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

1.事業開始の背景

当社は、体験型リテール事業の拡充を成長戦略の一環として推進しており、その取り組みの一つとして体験型カスタマイズグッズ事業「ワッペンファクトリー」のフランチャイズ（FC）展開を開始いたしました。

「ワッペンファクトリー」は、豊富なデザインのワッペンの中から好みのデザインを選択し、その場でバッグやポーチ等へ圧着加工を行う体験型店舗であり、制作体験そのものを楽しむ 体験型カスタマイズグッズサービス です。

近年、Z世代を中心に 「推し活」「カスタマイズ」「SNS投稿」 などを背景とした体験型消費が拡大しており、本事業はSNS拡散性の高い新しい小売モデルとして展開してまいります。

2.店舗概要

- 店舗名 ワッペンファクトリー 玉光堂新さっぽろ店- 所在地 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番地サンピアザ新さっぽろ3F（玉光堂店内）- グランドオープン日 2026年3月14日(土)- 事業内容 体験型カスタムワッペンの販売および加工サービスの提供

3.今後の事業展開

ワッペンファクトリー 玉光堂新さっぽろ店

当社は、本事業において直営店舗に加え、フランチャイズ（FC）方式による店舗展開を推進してまいります。

本店舗はフランチャイズ展開における 第1号案件 として位置付けており、今後の多店舗展開に向けたモデル店舗として運営してまいります。

今後は商業施設や既存小売事業者との連携を通じてフランチャイズ展開を進め、体験型カスタマイズグッズブランドとして店舗ネットワークの拡大を目指してまいります。

また、IPコンテンツ、キャラクター、アーティスト等とのコラボレーション展開も視野に入れ、イベントやポップアップショップなどエンターテインメント領域との連携による事業拡大を図ってまいります。