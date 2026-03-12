ADワークスグループ、プロゴルファー水木春花選手と所属契約締結のお知らせ

株式会社ADワークスグループ水木春花選手（左）と株式会社ADワークスグループ 代表取締役社長CEO 田中秀夫（右）

株式会社ＡＤワークスグループ（所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫）は、2026年3月6日にプロゴルファー水木春花選手との所属契約を締結したことをお知らせいたします。

若手スポーツ選手の支援を通して、「誰もが心に火を灯せる社会をつくる」というビジョンを体現し、社員エンゲージメント向上やコーポレートPR効果も図ってまいります。

1. 契約締結の背景

当社はかねてより競歩 高橋和生選手のアスリート社員採用やADワークスグループ「日本画」賞などを通じて、スポーツ・文化振興に寄与する若手人材の支援に努めてまいりました。

今回の所属契約は、2025年4月の「フンドーキンレディース」大会においてプロ初優勝をおさめるなど、水木選手の真摯なプレーと将来性あふれる姿勢に感銘を受けたことがきっかけとなり、契約締結に至りました。また、2026年3月11日、スポンサー契約締結を記念して懇親ゴルフ会を開催し、水木春花選手および当社取締役が参加いたしました。今後も、当社が企画する社内外向けのイベント等にも参加いただくことで、社員のエンゲージメント向上効果も図ります。

当社は、今後も北極星・ビジョンのもと未来を担う若手人材の支援を通じた社会貢献を推進してまいります。

2. 水木春花選手コメント・プロフィール

【水木春花選手コメント】

この度所属契約を締結していただきました水木春花と申します。

株式会社ADワークスグループ様の志と同じく、皆様の心に火を灯せるようなプレーをお届けできますよう日々精進して参ります。

【水木春花選手プロフィール】

・生年月日：2002年3月2日（24歳）

・出身地：大阪府牧方市

・入会日：2024年12月1日（97期生）

【主な戦績】

・2025年4月15日～4月17日

フンドーキンレディース大会 優勝

・2025年7月30日～8月1日

カストロールレディース大会 第2位

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/