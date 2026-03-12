eスポーツ選手のコンディション管理と育成環境を高度化　「Human Academy CREST GAMING」がテイ・エス テックと提携　「疲労度推定AIシート」を活用し、選手のコンディションを管理

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業等を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀 健治、以下「当社」）が運営するプロeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING（以下「CREST GAMING」）」は、テイ・エス テック株式会社（本社：埼玉県朝霞市、代表取締役社長：保田 真成）とスポンサー契約を締結しました。

【本件のポイント】

●当社が運営するCREST GAMINGが、テイ・エス テック株式会社とスポンサー契約を締結

●テイ・エス テック株式会社は高品質で付加価値の高い内装製品を世界の自動車メーカーへ提供するグローバル企業

●当社が運営するCREST GAMINGの選手に向けて、テイ・エス テック株式会社のAIを活用した次世代ゲーミングチェア用システムを導入し、eスポーツ選手のパフォーマンス最大化を支援

【背景】

教育機関を母体とする当社は、eスポーツを単なる娯楽ではなく「教育・職業」として確立させることを目指しています。そのeスポーツ選手を支える様々なデバイスの１つである、ゲーミングチェアにおいて、大手自動車内装品サプライヤーであるテイ・エス テック株式会社と連携することで、より健康面を考慮した持続可能な競技環境を構築し、長時間のプレイに伴う姿勢負担や身体への影響など、eスポーツ選手が抱える健康面の課題にeスポーツ選手の抱える課題に取り組んでいくことができると考えます。また本提携により、プロ選手の知見と製造業の技術が融合し、選手のパフォーマンス最大化と新たな市場創造を実現します。

【今後の取り組み】

本契約に基づき、当社はテイ・エス テック株式会社が開発中のゲーミングチェア用システム「疲労度推定AIシート」をチームで試験的に活用し、選手がプレイする際のコンディションや環境面等で多角的にバックアップしてまいります。さらに、選手からのフィードバックを共有することで、同社の開発に協力し、eスポーツ業界の新たな価値創造に貢献できるよう、邁進してまいります。

【テイ・エス テック株式会社】

テイ・エス テック株式会社は、四輪車・二輪車のシートや内装品を開発から生産まで一貫して手がける、グローバルな内装品サプライヤーです。世界13カ国に拠点を展開し、高品質な製品を世界中のメーカーへ供給しています。同社は、人間工学を活かしたシートづくりを強みの一つとして、安全性や快適性を高める技術開発を進めています。

近年ではAIを活用したシートの開発など、次世代車の進化を見据えた技術革新にも注力しています。「喜ばれる企業」を理念の一つに掲げ、ESG経営を通じて持続可能な社会に貢献しながら、未来のモビリティ社会へ新たな価値を提供し続けるイノベーティブな企業です。

［会社概要］

●代表者：代表取締役社長 保田 真成

●所在地：埼玉県朝霞市栄町3丁目7番27号

●資本金 ：4,700百万円

●URL ：https://www.tstech.co.jp/

CREST GAMINGは、「CREST＝極致・頂点」という言葉通り、常に上を目指し、あらゆるゲームにおいて世界で戦える、個性豊かなプレイヤーが揃ったプロeスポーツチームです。運営するのは、教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社で、年齢、フィジカル、ジェンダーにとらわれることなく個性を尊重し、社会人かつプロアスリートとして世界で活躍する人を発掘し育成することで、eスポーツを知らない人たちにもその魅力を知ってもらえるよう、業界全体を盛り上げていくことをミッションとしております。

CREST GAMINGは教育機関をもつ会社が運営するプロチームとしてピラミッド型の育成組織を形成しており、トップチームの選手が総合学園ヒューマンアカデミー e-Sportsカレッジの学生に直接指導を行う育成システムを持っております。

■ヒューマンアカデミー について https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて https://www.athuman.com/

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減の課題解決に向け、より一層、努めてまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/