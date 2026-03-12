データ分析から読み解く成長アプリの共通項｜App Apeオンラインセミナー開催

フラー株式会社

アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」を手がけるフラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、最新のアプリ市場データをもとにトレンドや成長アプリの特徴、データ活用のポイントを解説するオンラインセミナー「2025年のアプリ市場トレンドから見える成長アプリの共通項」を2026年3月25日（水）に開催します。

本セミナーでは、アプリ市場全体の動向に加えて、ユーザー数や評価データ、利用頻度・利用時間などの分析から見える成長アプリの共通点を解説します。また、アプリ市場データの活用事例や分析プロセスも紹介し、データを事業開発やアプリ戦略に活かす方法についてお伝えします。

アプリ市場の動向を把握したい方や、データを活用したマーケティング・サービス戦略を検討されている方に役立つ内容です。ぜひご参加ください。

参加方法

下記URLより参加申込みをお願いします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y-pxBLxHTBKG4S4Uf_yDfQ

開催概要

日程：2026年3月25日（水）

時間：14:00～15:00

形式：Zoomによるオンラインセミナー

参加費：無料（事前登録制）

セミナーでわかること

・アプリ市場の最新動向

・注目されているアプリトレンド

・成長アプリの特徴（ユーザー数・評価データ分析）

・アプリ利用動向（利用頻度・利用時間）

・アプリ市場データの活用方法

こんな方におすすめ

・新規事業や新規アプリの企画・開発をご担当されている方

・アプリ市場の最新トレンドを把握したい方

・アプリデータの分析事例や活用方法を知りたい方

・アプリ運営やマーケティングをご担当されている方

セミナー参加特典

アンケートにご回答いただいた方には、当日の登壇資料を配布します。

また、商談をご希望の方にはApp Ape有料アカウントのトライアルをご案内します。

参加申込みはこちら

登壇者プロフィール

フラー株式会社

アプリ分析グループ セールスリーダー

岸本 康太郎

ECコンサルティング企業にて単品通販企業の担当に従事した後、2018年3月フラー株式会社入社。現職では、アプリ市場分析サービス「App Ape」のデータを用いたコンサルティング業務を担当。

セミナー参加におけるご注意事項

・プログラムおよび登壇者は、事前の予告なく変更となる場合があります。

・ビジネス向けセミナーのため、ご登録は会社のメールアドレスでお願いいたします。

・ご登録いただいたメールアドレス宛に、参加用URLをお送りします。

・当社判断により、個人メールアドレス、フリーランスの方、競合企業の方など、一部の方の参加をお断りさせていただく場合があります。

・申込み時に取得した個人情報は、イベント主催企業および協力企業の個人情報保護方針に基づき適切に管理し、本イベントに関する連絡および製品情報のご案内のために利用します。

App Apeについて

フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。

テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。

アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。

アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。

App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp