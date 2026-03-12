2027年4月　共立女子大学 建築・デザイン学部の入学定員を100名から150名へ拡充し「コクリエイトコース」開設を構想中※

共立女子大学・短期大学

共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区）は、2027年4月、 建築・デザイン学部に「コクリエイトコース」開設を構想中です。この開設により、「建築コース」「デザインコース」「コクリエイトコース」の3コース体制となり、入学定員は100名から150名へ拡充予定です。【定員変更の認可申請中】※

（※コクリエイトコース開設及び入学定員の増加は、現時点での予定であり、今後変更する可能性があります。）

・コクリエイトコースの特長

コクリエイトコースは、従来の「建築」「デザイン」の専門性を基盤に、分野や立場の異なる人々と協働しながら、社会や暮らしの課題に向き合い、新たな価値を生み出す力を育てる実践的なコースです。

「地域デザイン分野」と「企画プロデュース分野」での学びは、プロジェクト型授業を中心に対話と協働を重ねながら「企画力」と「表現技術」を統合し、まちづくり、地域コミュニティ、商品、イベント等の「空間」「モノ」「情報」にまつわる企画デザインを学びます。

・共立女子大学 建築・デザイン学部について

本学は、2007年度に家政学部に建築・デザイン学科を設置し、2023年度には建築・デザイン学部を開設しました。これまで、生活者や美術の視点から「空間」や「モノ」などを総合的に捉え、創造的に提案・実践できる人材を約20年にわたり輩出してきました。

2027年度からは新たに「コクリエイトコース」を開設し、3コース体制で教育を展開していきます。

・建築コース

人にとって心地よく美しい建築や空間をデザインするコース。

「建築分野」と「インテリア分野」の2分野構成で、芸術センスと設計・施工・監理までを学び、建築・住まい・商業施設など空間とモノの関係を探究します。

・デザインコース

愛着を感じる美しいプロダクト、グラフィックをデザインするコース。

「グラフィック分野」と「プロダクト分野」を通して、使い手の視点と作り手の視点を合わせ持つデザインを学びます。

・コクリエイトコース

人の生活を豊かにするため、新たな価値を創造する企画をデザインするコース。

「地域デザイン分野」と「企画プロデュース分野」の2分野で構成されており、フィールドワークやクライアントとの対話を通して課題の発見から解決策を創造する、まちづくり・地域コミュニティ・商品・イベント等の企画デザインを学びます。