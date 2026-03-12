CX、トーホーキャッシュアンドキャリーとプロの食材の店「A-プライス」の全国展開協力およびTSUTAYAにおける導入検討に関する基本合意を締結

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦慎一郎、以下「CX」）は、株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：蓑毛隆行、以下「TCC」）と、TCCが関東以西に78店舗を展開するプロの食材の店「A-プライス」の全国展開協力およびTSUTAYAにおける導入検討に関する基本合意を３月12日（木）に締結いたしました。

これに基づき、CXは、これまで培ってきた全国におけるTSUTAYAのフランチャイズ店舗展開のノウハウを活用し、プロの食材の店「A-プライス」の導入を推進し、販路拡大に協力いたします。

加えて、CXが2024年9月より推進している、メーカーやリテール各社と協業し、各店舗の特長に合わせた雑貨や書籍を、ブランドの垣根を越えてシームレスに展開する新たな販売形態である「ブランドパートナー」の「Food」ジャンルにおいて、全国のTSUTAYA店舗にて「A-プライス」商品または売場の導入について、検討を進めてまいります。プロ向け食材を取り扱う「A-プライス」の多種多様な商品から、全国各地のTSUTAYAのお客さまが食卓を囲む楽しさにつながる商品を選定し、TSUTAYAの売り場とシームレスに展開・提案することによって、全国各地のお客さまがより新しい発見や提案に触れることができる顧客価値の高い店舗づくりに取り組んでまいります。

CXは今後も、全国各地への店舗出店や、時代に合わせた店舗形態の変革を通じて、「地域に交流を生む、新しい時代の体験型書店」を実現し、地域の皆さまにとって書店を通じた新たな体験の提供や地域コミュニティの創出を目指してまいります。