コクヨが手がけた２つの空間設計が、国際的なデザイン賞「iF DESIGN AWARD」を受賞

写真拡大

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田英邦）は、国際的に権威のあるデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026（アイエフ デザイン アワード2026）」において、当社が手がけた2つの空間設計が受賞したことをお知らせします。



iF DESIGN AWARDロゴ（左）、SINANEN Headquarter Office Project（右上）、ORGATEC TOKYO 2025 KOKUYO Booth（右下）


「iF DESIGN AWARD」は、ドイツのハノーバーを本拠地とするiF International Forum Design（アイエフ インターナショナル フォーラム デザイン）により1954年に設立されて以来、国際的に権威のあるデザイン賞として認知されています。


iF International Forum Designは、世界で最も長い70年以上の歴史を持つ独立したデザイン団体で、毎年優れたデザインを選出し「iF DESIGN AWARD」を授与しています。




- 受賞の空間設計について
（1）「SINANEN Headquarter Office Project（シナネン ヘッドクォーター オフィス プロジェクト）」
企業名：シナネンホールディングス株式会社
施設所在地：東京都品川区東品川１丁目39番20号
施設URL：https://sinanengroup.co.jp/
概要：総合エネルギー商社のシナネンホールディングスが、創業100周年に向けて"創業の地"に新本社を建設し移転したプロジェクトです。

このプロジェクトでは、"FUN BASE"をコンセプトに掲げ、社員やゲストがファンになる、ポジティブで楽しさ溢れるオフィスを目指しました。5つのフロアには、パークカフェやラボなど異なるテーマ・機能・デザインを展開し、社員が自由に横断・活動できる仕掛けを創出しています。
構築過程では、ワークショップを積極的に取り入れ、社員への浸透や愛着醸成を促進しました。これらにより、自律的な働き方で生産性を高め、個人と会社が共に成長できる新たな飛躍の基盤を実現しています。

（2）「ORGATEC TOKYO 2025 KOKUYO Booth（オルガテック東京2025 コクヨブース）」
企業名：コクヨ株式会社
施設所在地：東京都江東区有明３丁目１１－１東京ビッグサイト
事例URL：https://www.orgatec-tokyo.jp/
概要：「座る」より「纏う」に近い新感覚のチェア「ingCloud」の展示ブースです。

ブーステーマは「雲と衣」。透過性の異なる幾重もの衣がブース全体を柔らかく包み、幻想的な光の演出とともに没入感のある体験を生み出します。人の動きに呼応する有機的な曲線と柔らかな起伏を持つ衣は、まるで雲の上に座っているかのような浮遊感を特徴とするingCloudの世界観を体現しています。

ブースの中心では、体圧分散のデジタルデータをモチーフにした映像「クラウドリウム」を見上げながら、ingCloudの特徴である後傾姿勢を自然に味わうことができます。また、その体験を通じて生まれた来場者のコメントは、リアルタイムで空間に投影され、雲のように漂いながら次の来場者の想像を掻き立てます。この演出により、ブース内での体験が外へとにじみ出し、来場者の皆様の「椅子に座ってみたい」という好奇心を刺激します。


【参考】


・iF DESIGN AWARD（アイエフ デザイン アワード）について


iF DESIGN AWARDは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。


この賞は、「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア・」「コンセプト」、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI（ユーザーインターフェース）」の9つの分野で構成されています。


詳細：https://ifdesign.com/





※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。