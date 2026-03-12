日本版『忘却前夜』Steam版が本日リリース！

株式会社オルトプラス

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役：石井 武、以下「オルトプラス」）は、本日2026年3月12日（木）より、Steam版『忘却前夜』の配信を開始いたしましたことをお知らせいたします。

『忘却前夜』は「残酷で美しい物語」をテーマに、独自の世界観で描かれるコズミック・ホラー系カードRPGです。Steam版のリリースにより、PCならではの高精細なグラフィックと大画面による圧倒的な没入感の中で、奥深い戦略バトルをお楽しみいただけるようになります。

また、Steam版の配信を記念し、本日より「Steam版リリース記念キャンペーン」を実施いたします。守秘者の皆様に向けた特別な報酬を多数用意しておりますので、ぜひこの機会に『忘却前夜』の世界をお楽しみください。

Steam版は、以下のストアページからダウンロードいただけます。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4226130/_/

Steam版リリース記念キャンペーン開催！

◆Steam版リリース記念Twitch配信応援キャンペーン開催！

【開催期間】2026年3月19日（木） ～ 2026年3月26日（木） 23:59

Steam版リリースを記念して、Twitchでストリーミング配信を応援するキャンペーンを実施！

平均視聴者数ランキングで見事1位に輝いた方には賞金20万円と記念盾がゲットできるチャンス！

記念盾には、受賞した方の名前を刻印して配送いたします！

腕に覚えのあるストリーマーから、コミュニティと共に歩む配信者まで、皆様の熱い「忘却前夜」の配信をお待ちしております！

■詳細ページ：https://www.bokyakuzenya.com/campaign_02/

◆Steam版リリース記念YouTube配信応援キャンペーン開催！

【開催期間】2026年3月26日（木）～ 2026年4月2日（木） 23:59

Steam版リリースを記念して、ゲームプレイ動画の投稿やストリーミング配信を応援するキャンペーンを実施！

応募フォームからエントリーするだけで、最大10万円やキービジュアルをモチーフにしたアクリルジオラマが当たるチャンス！

皆様が楽しくプレイされている動画投稿をお待ちしております。

■詳細ページ：https://www.bokyakuzenya.com/campaign_01/

◆Steam版リリース記念プレゼント！

【開催期間】2026年3月12日（木） 15:00 ～ 2026年4月2日（木） 14:59

Steam版リリースを記念して、「常設SSR覚醒体」が1体選んで貰えるアイテム「魔封瓶」をプレゼント！

「忘却前夜」を始めるなら、今！スタートダッシュを決めるチャンス！

◆Steam版でログインすると、特別なアイコンをプレゼント！

【開催期間】2026年3月12日（木） 15:00 ～

Steam版リリースを記念して、Steam版やAndroidまたはiOS版でログインすると

ルミナスコアに加えて、それぞれのプラットフォームに応じた特別なアイコンをゲットできる！

◆Steam版リリース記念ギフト販売！

【開催期間】2026年3月12日（木） 15:00 ～ 2026年4月2日（木） 14:59

Steam版リリースを記念して、「精神体カプセル」と「循環基盤」がセットになったお得な厳選ギフトを販売！

◆フレンド招待キャンペーン開催！

【開催期間】2026年3月12日（木） 15:00 ～ 2026年4月2日（木） 14:59

Steam版リリースを記念して、期間中にフレンドを招待することで獲得できる「銀の鍵の輝き」の獲得数に応じて最大で「シルバーコア500個」を後日プレゼント！

◆毎日召喚/演習キャンペーン開催！

【開催期間】2026年3月12日（木） 15:00 ～ 2026年3月19日（木） 14:59

イベント開始から7日間、「ヘブンズコア1個」、「エンフェリン120個」を毎日プレゼント！

お気に入りの覚醒体を強化しよう！

◆忘却前夜「LINEスタンプ」第2弾販売開始！

【販売期間】2026年3月12日（木） より販売開始

Steam版リリースを記念して、ご好評につき「LINEスタンプ」の第2弾を販売開始！

■LINE STORE：https://line.me/S/sticker/33134763

『忘却前夜』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/318_1_be8d757c730a892c620d1381f0b48a8b.jpg?v=202603120751 ]

記憶を巡る戦い”が始まる――。

本作は、幻想的かつ重厚な世界観と、戦略性の高いバトルが魅力のスマートフォン向けカードRPGです。

プレイヤーは、崩壊しつつある世界で「融蝕（ゆうしょく）」と呼ばれる災厄に立ち向かい、失われた記憶と運命に挑む旅へと踏み出します。

以上のほか、本作の概要につきましては、オルトプラスが2025年８月19日に配信した以下のプレスリリースにてご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000053906.html

忘却前夜のスマートフォンアプリは、App StoreとGoogle Playからダウンロードいただけます。

▼ダウンロードはこちら

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6743462069/

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.boukyakuzenya

※本リリース情報は、発表後、事前の予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 サンシャイン60 45階

【設立】2010年５月６日

【URL】https://www.altplus.co.jp/