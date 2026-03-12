「クラフトボス」が『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボ！

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「クラフトボス」と話題の新作映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボレーションし、３月１６日（月）から公開記念キャンペーンを実施します。翌日３月１７日（火）の、「クラフトボス ブラック」「同 ラテ」「同 ミルクラテ」の主力３商品リニューアルに合わせ、話題化を狙います。

■「クラフトボス」シリーズについて

「クラフトボス」は、カフェ品質の「おいしさ」と「豊富なラインアップ」で世代・職種を超えた幅広いお客様にご愛飲いただいています。発売以降、抽出方法やブレンド技術を駆使した繊細な中味作りなど、モノ作りにこだわった新たな嗜好飲料を提案し続け、市場をけん引しています。

〈「クラフトボス ブラック」「同 ラテ」「同 ミルクラテ」について〉

「クラフトボス ブラック」

●中味のこだわり

ブラックのペットボトルコーヒーユーザーが重視する項目の一つが「コーヒーの香り」であることに着目し、香りの満足感を高めるリニューアルを実施しました。コーヒー豆から余すことなく香味成分を抽出する当社独自の技術により、雑味を抑えながらも、今まで以上に香り豊かな満足感の高いブラックコーヒーに進化しました。

●パッケージのこだわり

質感を表現する茶色の帯を追加するとともに、商品名のＢｌａｃｋを筆記体に変更することで、飲みごたえと豊かな香りを演出しました。

「クラフトボス ラテ」

●中味のこだわり

ミルクとコーヒーの両方を進化させることで、すっきりと飲みやすい味わいは残しつつ、ミルクの満足感を高め、独自の焙煎技術により、深みのあるコーヒーの香りが楽しめるカフェラテに進化しました。

●パッケージのこだわり

商品名の表記を「Ｌａｔｔｅ」から「カフェラテ」へ変更することで、瞬間的にカテゴリを認識しやすくするとともに、ミルクとコーヒーの味わいをより感じられるようにしました。

「クラフトボス ミルクラテ」

●中味のこだわり

ミルクの配合を見直し、現行品の１.４倍にもなるミルク感を実現。クラフトボスミルク入り商品史上最高峰の濃厚な味わいに仕上げました。さらに、独自のエスプレッソ原料を使用することで、ミルクのまろやかさとコーヒーの香り立ちを両立させ、ミルクの甘みを感じながら、最後まで心地よく飲み続けられるミルクラテへと進化しました。

●パッケージのこだわり

白い液色がより際立つ青色を基調にしたラベルデザインと、“特濃”のアイキャッチで、中味のミルク感をイメージしやすいデザインにリニューアルしました。

〈映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念キャンペーンについて〉

■「クラフトボス」シリーズ２本・４本購入で当たるキャンペーン

「クラフトボス」シリーズを２本または４本購入すると応募できるキャンペーンを実施します。このキャンペーンでは２本コースでオリジナルタンブラーが、４本コースでオリジナルプラネタリウムが抽選で当たります。

▽レシート対象期間：３月１６日（月）～５月１４日（木）

▽応募受付期間：３月１６日（月）９：００～５月１４日（木）２３：５９

▽賞品：

【２本コース】

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』オリジナルタンブラー １,０００名様

【４本コース】

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』オリジナルプラネタリウム ３００名様

計１,３００名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります。

■ボス得ＰＯＰからの応募で当たるキャンペーン

全国のスーパー店頭に設置されたボス得ＰＯＰの二次元コードから応募できる、劇中に登場するチコのメガクッションが抽選で当たるキャンペーンを実施します。

▽応募受付期間：３月１６日（月）～４月３０日（木）２３：５９

▽賞品：

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』オリジナル

チコのメガクッション １０名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります。

キャンペーンの詳細は「クラフトボス 映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念コラボキャンペーンサイト」とＢＯＳＳ公式Ｘアカウント（@_craftboss）に今後掲載していきます。

▽特設サイトＵＲＬ：本件に関する詳細は以下ＵＲＬをご確認ください。

suntory.jp/78958/(https://suntory.jp/78958/)

〈『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』について〉

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品であり、２０２３年に公開され、全世界累計興行収入約１３億ドル（約２,０００億円）以上※を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目です。前作および本作の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本 茂によってプロデュースされています。

さらに、本作はユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資により制作され、ユニバーサル・ピクチャーズによって全世界へ公開されます。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投します。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛けます。

※Box Office Mojo調べ

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

ジャンル：アクション／コメディ

声の出演：

クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、チャーリー・デイ、ジャック・ブラック、キーガン＝マイケル・キー、ベニー・サフディ、ドナルド・グローヴァ―、ケヴィン・マイケル・リチャードソン、ブリ―・ラーソン

日本語版声優キャスト：

（マリオ）宮野 真守、（ピーチ姫）志田 有彩、（ルイージ）畠中 祐、（クッパ）三宅 健太、（キノピオ）関 智一、（ロゼッタ）坂本 真綾、（クッパJr.）山下 大輝

脚本：マシュー・フォーゲル

監督：アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニック

製作：クリス・メレダンドリ（イルミネーション）、 宮本 茂（任天堂）

公式ＨＰ：mario-movie.jp(https://mario-movie.jp/)／公式YouTube：@IlluminationJP(https://www.youtube.com/@IlluminationJP)／

公式Ｘ：@mariomoviejp／https://x.com/mariomoviejp(https://x.com/mariomoviejp)

公式Facebook：https://www.facebook.com/mariomoviejp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mariomoviejp/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@universal_eiga

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

クラフトボス ブラック

５００mlペットボトル・２４０円・２４本・３月１７日（火）

クラフトボス ラテ

５００mlペットボトル・２５０円・２４本・３月１７日（火）

クラフトボス ミルクラテ

５００mlペットボトル・２５０円・２４本・３月１７日（火）

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス」ホームページ

http://suntory.jp/craftboss/

以上