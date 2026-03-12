XINOBIX株式会社の株式取得（連結子会社化）に関するお知らせ

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー／本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央、証券コード：220A）は、3月12日(木)に開催した取締役会において、以下のとおり、XINOBIX株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：長屋智揮、「シノビクス」と称し、以下「XINOBIX社」という）の普通株式の一部（70％）を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

本株式取得の概要

1． 株式取得の理由

当社グループは、デジタルマーケティングを通じた企業の目標達成、事業成長、ビジネス変革の支援を目的として、「ミエルカSEO」等、デジタルマーケティングの生産性を向上させる自動化ツール群、及びデジタルマーケティングに関する多様で複雑な課題を解決するリソース群（人材・コンサルティング）の提供を行っております。

当社とXINOBIX社は、従来よりコンテンツ制作業務において継続的な取引関係にあり、XINOBIX社の持つ専門性および制作体制について高い評価を行ってまいりました。今般、XINOBIX社をグループに迎えることで、外注コストの内製化による収益性の向上に加え、当社のデジタルマーケティングの知見とXINOBIX社の制作力をより強固に融合させ、サービス付加価値のさらなる向上を期待できることから、株式を取得し、子会社化することにいたしました。

2． 異動する子会社（XINOBIX社）の概要3．株式会社の相手先の概要4． 取得株式数、取得前後の所有株式の状況5． 日程6． 今後の見通し

本件に伴う2026年９月期の業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。

XINOBIX株式会社のFaber Companyグループ参画に関する対談インタビュー記事を公開いたしました。ぜひご一読ください。

https://mieru-ca.com/blog/xinobix/

■会社概要

会社名 ：株式会社Faber Company ※「ファベルカンパニー」と読みます。

上場証券取引所：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：220A）

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社Faber Company M&A担当

E-mail ：m_and_a@fabercompany.co.jp

URL：https://www.fabercompany.co.jp/contact/