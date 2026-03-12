アソビュー！、抽選で45組90名に当たる「DINOSAUR RUNWAY ＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン」を2026年3月12日（木）より開始！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下：当社）は、「DINOSAUR RUNWAY ＜ペアチケット＞」が抽選で45組90名様に当たるプレゼントキャンペーンを、2026年3月12日（木）より開始します。

「DINOSAUR RUNWAY」は2026年3月20日（金・祝）～3月22日（金）の3日間、秋葉原UDX 2階 アキバ・スクエアで開催されます。「大人のディノアライブファンの皆様へ存分にリアルな恐竜体験をしていただく」ことをテーマに、アーティスティックな映像と感情を揺さぶる音楽、恐竜たちの生きる姿を間近でご堪能いただけるライブパフォーマンス、そしてディノアライブ初、ドリンクを片手にご観覧できる新感覚の恐竜ライブショーなどが体験できる構成となっており、子供の頃の興奮と好奇心が蘇る、世界に類のない驚きの体験があなたを待っている特別な恐竜ライブショーです。

DINOSAUR RUNWAY ＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン概要- キャンペーン名：DINOSAUR RUNWAY ＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン- 賞品：DINOSAUR RUNWAY ペアチケット※内訳：指定席 2枚※2026年3月20日（金・祝）～2026年3月22日（日）開催です。（ご応募いただいた日時にてご利用可能）※18歳以上限定公演です。※詳細は公式サイト(https://www.dino-a-live.jp/dinosaur_runway/#op-note)にてご確認ください。- 応募期間：2026年3月12日（木）10:00～2026年3月18日（火）8:59- 応募資格：アソビュー！アカウントをお持ちの方、または当選後にアソビュー！アカウントを作成いただける方／日本国内在住／本規約に同意いただける方（18歳以上）- 応募方法：下記Googleフォームにて、必要事項（氏名・電話番号・メールアドレス）を入力してご応募ください。※Googleフォームに記入したメールアドレスと、アソビュー！に登録（または登録予定）のメールアドレスが一致しない場合、抽選対象外となります。- 応募URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZn7coxmcoqZFvfuMKnpGVJa2GYyk3AWn2US8p5Wvvxzv5nA/viewform- 当選発表：2026年3月18日（水）19:00頃 にアソビュー！アカウントにご登録のメールアドレス宛に当選案内を送付いたします。※当選発表日は、運営上の都合により多少前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。規約（抜粋）- 当キャンペーンにご当選された場合、電子チケットでのご提供となります。お受け取りにはアソビュー！のアカウントが必要となります。- 本キャンペーンの運営に関して、当社が必要と判断した場合には、予告なく応募条件の変更、本キャンペーンの中断・終了、その他適切な措置を講じることができるものとします。- 本キャンペーンの当選権利を第三者に譲渡または転売することはできません。- そのほか詳細は、下記 キャンペーン応募規約 をご確認ください。

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

