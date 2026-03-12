ファンクラブ連携メタバースアプリ「FANPLANET」に、デビュー20周年を迎えた「FUNKY MONKEY BΛBY′S」の専用空間がオープン！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元、以下「当社」）は、ファンクラブと連携したメタバースアプリ「FANPLANET」（https://fanplanet.jp/）にて、デビュー20周年を迎えた「FUNKY MONKEY BΛBY'S」の専用メタバース空間を公開いたしました。

メジャーデビュー20周年イヤーに、ファンをつなぐ新たな交流の場として、従来のブラウザベースのファンサイトを超えたファンクラブ連携メタバースアプリ「FANPLANET」内に、専用のメタバース空間が誕生しました。

【「FUNKY MONKEY BΛBY'S」メタバース空間の見どころ】

2013年の解散に伴い終了した懐かしのオフィシャルファンクラブ「猿學」を彷彿とさせる学校を、メタバース内に建築！

校内では、メンバーアバターとの交流や映像などのファンサイトコンテンツを楽しめるほか、楽曲を共有する「リスニングパーティー」を通じて、リアルとデジタルが溶け合う新しい“共存”をご体感いただけます。

メタバースという「空間」を通じて、コアな会員同士がアバターで集い、従来のブラウザベースとは異なる、没入感のあるコミュニケーションが楽しめます。

【オープン記念プレゼント＆オリジナルアバターアイテム】

今回、オープン記念として「FUNKY MONKEY BΛBY'S OFFICIAL FANCLUB」会員限定で、オフィシャルサポーターTシャツや、ファンモンライブの定番アクションを再現したエモートなどのオリジナルメタバースアイテムをプレゼントいたします。

さらに、当社が推進するWeb3.0プロジェクトの一環として、エンターテインメントマーケットプレイス「Fanpla Market」にて、FUNKY MONKEY BΛBY'Sの世界観と連動したアバターアイテムの販売を開始しました。

これらのアイテムは暗号資産「FPLトークン」を活用して入手可能です。FANPLANETでの体験とFanpla Market上のデジタルアイテムが連動し、音楽とファッションが交差することで、ファンの“表現”がより自由に拡張される新しい体験を提供します。

■ Fanpla Market 取り扱いアイテム

デジタルアセット（販売アイテム）：9点

デジタルアセット（フリーミントアイテム）：4点

Fanpla Market:

https://fanplamarket.com

FUNKY MONKEY BΛBY'S アイテム一覧ページ:

https://fanplamarket.com/collection/list?artistId=8

【メンバーもチャットで参加！メタバース鑑賞会開催決定！】

メタバース空間オープンを記念し、メタバース内で映像同時鑑賞会を開催いたします。

開催日時: 2026年3月17日(火) 21:00開始予定

上映場所: メタバースアプリ「FANPLANET」内のLIVE AREA モニターにて上映いたします。

参加条件: FUNKY MONKEY BΛBY'S OFFICIAL FANCLUB 会員限定（当日入会でも参加可能）

※開始時間は変更となる場合がございます。詳細はOFFICIAL FANCLUBページをご確認ください。

※本企画はFUNKY MONKEY BΛBY'S 空間ではなく、「LIVE AREA」にて開催されます。

※会員の方は無料でご参加いただけます。

【FUNKY MONKEY BΛBY'S プロフィール】

東京八王子出身、「ファンキー加藤」「モン吉」の2人で再始動した2MCグループ。

前身のグループであるFUNKY MONKEY BABYSは「DJケミカル」を加えた2MC1DJの3人組グループで、'04年元旦に結成。06年1月、シングル『そのまんま東へ』でメジャーデビューし、『告白』『ヒーロー』『あとひとつ』など、数々のヒット曲を送り出し、アルバムではオリコンウィークリーランキング3作連続1位を獲得。2013年6月人気絶頂の中、夢の舞台でもあった「東京ドーム」にて同グループを解散し、結成から約10年間の活動に幕を閉じた。

解散から約8年の時を経て、2021年3月11日TBS『音楽の日』にて1夜限りの3名フルメンバーでの再結成を果たす。

同月、ソロ活動と並行してファンキー加藤、モン吉の2人での"ファンキーモンキーベイビーズ"の活動を発表。

“FUNKY MONKEY BΛBY'S”と改名して再始動する。

2025年9 月より、メジャーデビュー20周年を記念した全国ツアー「FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th Anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」を開催中。

さらに6月20、21日には、同期で同じく今年20周年となる“いきものがかり”と 初の対バンライブ「FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」（＠東京ガーデンシアター）の開催が決定している。

OFFICIAL SITE:

https://www.funkymonkeybabys.com/

OFFICIAL FANCLUB:

https://sp.funkymonkeybabys.com

FANPLANETアプリ概要

名 称： FANPLANET

配信方法： App Store、Google Playより配信

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： (C)Fanplus.inc

情 報 料： ダウンロード・基本利用無料

FANPLANETはスマートフォン専用となります。

【iOS版】

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/fanplanet/id6745313500

【Android版】

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fanplanet.app

推奨環境：iOS16.0以降/Android 10.0以降

※一部非対応のスマホ機種もございます。

※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。