株式会社コレックホールディングス

当社は、本日開催の取締役会において、コミットメントライン契約の締結について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約の目的

当社は、今後の高成長に備えた成長資金を確保するため、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築することを目的として、コミットメントライン契約締結を決議いたしました。

2. コミットメントライン契約の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40575/table/99_1_4b3e5bf0d2d56f4f875b0a2b364df8ae.jpg?v=202603120751 ]

3. 今後の見通し

本件に伴う2027年２月期の業績への影響は軽微であります。

以上

株式会社コレックホールディングス

■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞

当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号

設立 ： 2010年3月11日

資本金 ： 53,982,344円（2025年11月1日時点）

代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介

事業内容 ： エネルギー事業、アウトソーシング事業、メディアプラットフォーム事業





◎お問合せ

コーポレートサイト：https://www.correc.co.jp/

報道関係者さま窓口：publicrelations@correc.co.jp