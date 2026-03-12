コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/40575/table/99_1_4b3e5bf0d2d56f4f875b0a2b364df8ae.jpg?v=202603120751 ]
当社は、本日開催の取締役会において、コミットメントライン契約の締結について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. コミットメントライン契約の目的
当社は、今後の高成長に備えた成長資金を確保するため、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築することを目的として、コミットメントライン契約締結を決議いたしました。
2. コミットメントライン契約の概要
3. 今後の見通し
本件に伴う2027年２月期の業績への影響は軽微であります。
以上
■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞
当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。
所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号
設立 ： 2010年3月11日
資本金 ： 53,982,344円（2025年11月1日時点）
代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介
事業内容 ： エネルギー事業、アウトソーシング事業、メディアプラットフォーム事業
◎お問合せ
コーポレートサイト：https://www.correc.co.jp/
報道関係者さま窓口：publicrelations@correc.co.jp