海ノ民話アニメーション「弘法清水」が完成！アニメ監督が栃木県那須塩原市 渡辺 美知太郎市長を表敬訪問し「海ノ民話のまち」に認定 完成アニメーションをお披露目しました

一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、栃木県那須塩原市を舞台にした海ノ民話アニメーション「弘法清水」が完成したため、3月10日（火）にアニメ監督が那須塩原市を訪問し、アニメのお披露目と「海ノ民話のまち」認定式を実施しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜弘法清水＞

栃木県那須塩原市の海ノ民話アニメーション「弘法清水」や那須塩原市にまつわる情報はこちらからご覧いただけます。

海ノ民話アニメーション「弘法清水」はこちらからご視聴いただけます。

＜渡辺美知太郎 市長コメント＞

このアニメーションを見ることで、那須塩原の水の貴重さ、水で苦労を重ねてきた先人たちの思いがこの民話を形作ったのであろうことは容易に想像できる。私自身が東京の生まれ育ちなので地名から扇状地の事までわかり大変勉強になる。また那珂湊から「サガンボ」が運ばれてきた海とのつながりこそが今の繁栄の礎になっている。那須塩原市の今しか知らない子供たちにもぜひ見てほしい教材となるものであり活用していきたい。

＜イベント概要＞

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

日本財団「海ノ民話のまちプロジェクト」

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

