トビラシステムズの迷惑情報データベース活用、国内初の迷惑電話発着信ブロック対応ホームルーターがctcより登場

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、 以下「トビラシステムズ」）が管理する独自の「迷惑情報データベース」が、中部テレコミュニケーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中島 弘豊、以下「ctc」）のホームルーターサービス「コミュファじたくWi-Fi by au 5G」に採用されました。

■概要

ctcの「コミュファじたくWi-Fi by au 5G」は、固定電話機器を直接接続できるホームルーターとして国内で初めて（注1）、トビラシステムズの「迷惑情報データベース」を活用した迷惑電話発着信ブロック機能を搭載した製品です（注2）。これにより、迷惑電話の着信だけでなく発信のブロックにも対応し、ご家庭における安心・安全な通信環境の実現に貢献します。

当社は今後も、特殊詐欺や悪質な迷惑電話の被害防止に貢献し、安全な通信インフラの実現を支えてまいります。

（注1）ctc発表のニュースリリース（2026年2月27日付）に基づく

（注2）電話サービスおよび迷惑電話発着信ブロックは別途オプション契約（KDDIへ取次）となります

■トビラシステムズの迷惑情報データベースについて

本製品には、トビラシステムズの迷惑情報データベースを活用しています。警察、外部機関、利用者から提供された情報に加え、トビラシステムズの独自調査情報を統合データベース化し、迷惑電話の検知に利用しています。

データベースには特殊詐欺などの犯行利用番号のほか、悪質な営業・勧誘などの可能性がある迷惑電話番号が登録されています。着信した電話番号を自動的にデータベースと照合し、約99％（注3）の迷惑電話を検出します。情報は日々更新され、利用者が増えるほど収集可能な情報が増えるため精度が向上し、サービス利用者自身が危険から守られると同時に、他の利用者の安全にもつながります。

（注3）2025年1月～12月の集計データ

■「コミュファじたくWi-Fi by au 5G」について

ctcのホームルーターサービス「コミュファじたくWi-Fi by au 5G」の詳細については、ctc発表のニュースリリースをご確認ください。

コミュファじたくWi-Fi by au 5Gを3月1日より提供開始

～高速・安定した通信環境を工事不要で実現～

https://www.ctc.co.jp/news/2026/20260227-2/

■ctcについて

中部テレコミュニケーション株式会社（ctc）は、KDDIグループとして中部地域で自社光ファイバー網による高速・高品質な通信サービスを提供しています。個人のお客さま向けに光インターネット「コミュファ光」や「コミュファじたくWi-Fi by au 5G」を提供しています。高品質な通信の強みを活かし、eスポーツ事業として高品質な回線提供および大会主催、常設スタジアム運営も行っています。

また、法人のお客さま向けには、通信基盤とデータセンターを軸に、DXやセキュリティ等のICTソリューションを提供しています。

ctcは、「いつもの暮らしとビジネスに、新しい出会いと新しい"いつも"をつなぐ」というパーパスの通り、お客さまの豊かな新しい毎日を実現してまいります。

＜会社概要＞

会社名 ：中部テレコミュニケーション株式会社（略称：ctc）

代表者 ：代表取締役社長 中島 弘豊

設立 ：1986年6月3日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦1-10-1

公式サイト：https://www.ctc.co.jp

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/