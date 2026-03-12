【内部監査・コンプライアンス担当者必見】金融機関における不正・不祥事の発見統制とおさえておくべき有事対応のポイント | セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（代表：小西 亘）は、2026年4月10日（金）13:30～16:30に、金融機関における不正・不祥事の発見統制と有事対応のポイントをテーマとしたセミナー「金融機関における不正・不祥事の発見統制とおさえておくべき有事対応のポイント」を、会場およびオンラインにて開催いたします。

近年、金融機関では不正・不祥事に関するリスクが多様化・高度化しており、早期発見のための内部統制の整備や、発生時の迅速かつ適切な有事対応の重要性が一層高まっています。

本セミナーでは、近時の金融機関の不祥事事例を紹介し、不正・不祥事の発見統制の考え方から、具体的な調査・対応プロセス、対外公表の要否まで、金融機関の実務に即した観点で解説します。内部監査・コンプライアンス部門をはじめ、リスク管理、法務、経営企画など幅広い部門の担当者にとって、実務対応力を高める内容となっています。

▼プログラム

セミナー詳細を見る！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6799?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260410es１．近時の金融機関の不祥事事例

（１）福島信用組合・不適切融資事案

（２）みずほ銀行・貸金庫窃盗事案

（３）大手生命保険・顧客情報持ち出し事案

（４）プルデンシャル生命保険・金銭詐取事案

（５）その他対応の遅れに批判が集まった事案（非金融機関事案を含む）

（６）近時の不正・不祥事の特色

２．発見統制の有効化

（１）早期発見の重要性

（２）不正の発生原因から考える早期発見～性弱説の観点

（３）3ラインモデルを活用した発見統制

（４）ミドル層の役割

（５）リスク情報のボトムアップ

（６）プロアクティブなリスク情報へのアプローチ

３．有事における初動調査のポイント

（１）不祥事対応のサイクルと社内調査

（２）初動調査の意義・目的

（３）正確な事実関係の把握と説明責任

（４）調査対象範囲の設定

（５）最適な調査体制の構築

４．第三者委員会の設置判断

（１）調査体制の選択（社内型／社外型）

（２）根本原因（真因）の追究

（３）第三者委員会に期待される機能

（４）第三者委員会の設置が必要と判断される場面

５．対外公表の要否・タイミングの判断

（１）オールステークホルダー対応

（２）調査結果の対外公表の要否・タイミングの判断

（３）記者会見の要否・タイミングの判断

６．質疑応答セミナーに申し込む！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6799?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260410es

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp