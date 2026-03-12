『信長の野望 出陣』×JR東日本 コラボ企画第3弾「福島・山形の温泉に出陣！」を開催します！

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本グループは、中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」の中で、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造し、都市と地方の流動を活性化することを目指しています。

○その一環として、2026年4月16日（木）より、『信長の野望 出陣』とのコラボ企画第3弾※として、「ふくしまデスティネーションキャンペーン」開催中の福島県・山形県内の温泉を巡る「福島・山形の温泉に出陣！」を開催します。

○本キャンペーンでは、ゲームアプリ内に登場するご当地スポットを訪問しパネルミッションをクリアすると、本コラボ記念のゲーム内アイテムを獲得できるほか、現地の駅でしか見られないオリジナルポスター、現地の温泉に訪問するともらえる限定ノベルティ等、様々な企画をお楽しみいただけます。また、本コラボ限定の「モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイス」が貰えるお買いものキャンペーンも実施しますので、併せてお楽しみください。

※コラボ企画第1弾に関するリリース https://www.jreast.co.jp/press/2024/niigata/20240809_ni01.pdf

※コラボ企画第2弾に関するリリース https://www.jreast.co.jp/press/2024/niigata/20250314_ni02.pdf

１.タイトル

「福島・山形の温泉に出陣！」

２.開催期間

2026年4月16日（木）～ 5月28日（木）

本キャンペーンの詳細は、こちらからご確認下さい。（https://www.gamecity.ne.jp/news/27641.html ）

３.ゲーム内イベント

(1)パネルミッション

ゲーム内で、福島・山形の各温泉地への訪問を含むパネルミッションを実施します。

東京駅または大宮駅、福島駅または山形駅を訪問した上で、磐梯熱海温泉・かみのやま温泉に設置されたスポットのいずれか、飯坂温泉・蔵王温泉に設置されたスポットのいずれかを訪問してパネルミッションを完全達成すると、コラボ記念のSSR武将（直江兼続）や称号を獲得できます。

コラボ記念武将プレイヤーアイコンプレイヤーフレームコラボ記念称号

獲得できるゲーム内アイテム(イメージ)

(2)期間限定ミッション

対象となるスポットを訪問すると、報酬としてゲーム内アイテムを獲得できます。

対象スポット：東京駅、大宮駅、福島駅、山形駅、飯坂温泉、蔵王温泉、磐梯熱海温泉、かみのやま温泉

４.現地でのリアルイベント

(1)オリジナルポスターの設置

現地でしか見られないオリジナルポスターを設置します（福島版：福島駅・磐梯熱海駅 山形版：山形駅・かみのやま温泉駅）。ポスターに記載のある「合言葉」を『信長の野望 出陣』公式サイトで入力すると、ゲーム内アイテムを獲得できます。

※公式サイト入力用URL：https://app-prod.nobunaga-shutsujin.com/serial/

(2)オリジナル駅弁の販売

山形県米沢市にある松川弁当店とコラボし、オリジナルパッケージデザインの駅弁を販売します。（価格：1,430円）

販売店舗：山形県内のNewDays（NewDaysミニ山形2号、NewDaysエスパル山形、NewDaysかみのやま、NewDays米沢）、イベント対象エリアのNewDays（NewDays福島新幹線改札内、NewDaysミニ郡山8号 ほか）での販売を予定しております。ならびにJRE MALLオーダーによる受注限定販売を予定しております（受取箇所は「駅弁屋 踊 グランスタ東京店」のみ）。

(3)温泉でのオリジナル手ぬぐいプレゼント

現地の温泉協会で引換可能な、オリジナル手ぬぐいを、各箇所で先着300名様にプレゼントします。引換には、ゲーム内の期間限定ミッションで各温泉への訪問を達成し、引換箇所でのアプリ画面の提示が条件となります。 ※デザインは、各温泉協会で同じものとなります。

オリジナルポスターオリジナル手ぬぐい

５.「モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイス」が貰えるお買いものキャンペーン

開催期間内に、JRE POINT WEBサイトに登録したモバイルSuicaにて、お買いもので決済いただくと、モバイルSuicaを着せ替えできるオリジナルの限定カードフェイスがもらえます。各参加数が3万名を超えた場合は抽選となります。参加条件の詳細は、以下に記載のエントリーページをご確認ください。

(1)期間内に、10回決済：「信長の野望 出陣 直江兼続デザイン」の限定カードフェイスをプレゼント

(2)期間内に、30回決済：「Suicaのペンギン 直江兼続デザイン」の限定カードフェイスをプレゼント

※ただし、うち1回以上はJR東日本の駅ビルや、エキナカ等の対象店舗で、登録したSuicaでのお買いものでJRE POINTが貯まるお買いものをしていただくことが条件です。

※以下のURLのJRE POINT WEBサイトより、キャンペーンへのエントリーが必要です。

https://www.jrepoint.jp/campaign/0061002010/

※キャンペーン・イベント内容等は、予告なく変更・中止となる場合があります。

※画像・イラストはすべてイメージです。

別紙

（参考）JR東日本が”コンテンツ軸”により目指す姿

JR東日本では、これまで培ってきた地域の皆さまとの関係性や東日本全域に広がる面的ネットワーク等のグループの強みを活かし、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造していきます。

コンテンツの力を活かした都市と地方の流動の活性化により、連携したコンテンツの成長に加え、観光消費の拡大、交流人口・関係人口づくり等、東日本エリア全域の活性化につなげていきます。

「しあわせの風ふくしま」ふくしまデスティネーションキャンペーンを開催！

福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会とJRグループは、2026年4月～6月に春の福島県全域を舞台に「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を開催します。

▼「しあわせの風ふくしま」のキャッチコピーのもと、「風の恵」、「風の香」、「風の詩」、「風の路」の４つのテーマを通じて、福島ならではの魅力を感じる特別な体験をご用意し、皆さまをお出迎えいたします。

▼詳細はプレスリリースをご確認ください。

https://www.jreast.co.jp/press/2024/sendai/20250226_s01.pdf

特設サイト：https://www.fukushima-dc-cp.jp/

◆キャンペーンの詳細について

○ゲーム内イベント

■『信長の野望 出陣』とは

・歴史シミュレーションゲームの金字塔である「信長の野望」シリーズの40周年記念作品として 2023年8月よりサービスが開始された位置情報ゲームです。プレーヤーは自分の足で領地を広げ、武将を集め、内政によって国を富ますという「信長の野望」のゲームの楽しさを、現代世界を歩くことで体験できます。

（公式サイト）https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_shutsujin/

■参加方法

・スマートフォンなどで『信長の野望 出陣』（基本プレイ無料）をダウンロードし、ゲーム内イベント「福島・山形の温泉に出陣！」に参加

※イベントの参加には、メインミッション第2 章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

・パネルミッションとは、ご当地スポットを含む3×3 マスのパネルに記載されたミッションをクリアすることです。パネルミッションをクリアすることでゲーム内アイテムやコラボ記念アイテムを獲得できます。

・ゲーム内イベントの実施期間は、以下となります。

2026年月4月16日（木）メンテナンス後～5月28日（木）12時59分

○現地でのリアルイベント

■温泉でのオリジナル手ぬぐいプレゼント

以下の場所が引換場所となります。（なくなり次第終了となります。）

・磐梯熱海観光物産館 営業日：毎日 引換可能時間：9時00分～19時00分

住所：福島県郡山市熱海町熱海2-15-1

・飯坂温泉観光案内所 営業日：毎日 引換可能時間：9時30分～17時00分

住所：福島県福島市飯坂町十綱町３

・上山市観光物産協会 営業日：毎日 引換可能時間：10時00分～16時00分

住所：山形県上山市矢来1-2-1（かみのやま温泉観光案内所内）

・蔵王温泉観光協会 営業日：毎日 引換可能時間：10時00分～16時00分

住所：山形県山形市蔵王温泉103（蔵王体育館内）

■オリジナル駅弁の販売

イベント対象エリア内の販売店舗は、変更となる場合があります。

○「モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイス」が貰えるお買いものキャンペーン

■注意事項

・会員登録済のモバイルSuicaが対象です。

・1回あたりの決済における金額は問いません。

・当選された場合、限定カードフェイスをモバイルSuicaのアプリ内で2026年７月上旬頃にプレゼント予定です。（カードフェイスの着せ替えは、アプリ内の「Suicaのデザイン選択」メニューより選択・設定できます）

・当選者の発表は、対象のモバイルSuicaへのカードフェイスのプレゼントをもってかえさせていただきます。（当選に関するお問合せについては対応いたしかねます）

・当選したカードフェイスの着せ替えは、エントリーしたSuicaに対してのみ可能です。複数枚のモバイルSuicaをお持ちの場合でも、参加条件を満たしてエントリーしたSuica以外へのカードフェイスの着せ替えはできません。

・限定カードフェイスへの着せ替えが可能な期間は、各デザインプレゼント後～2026年12月頃までの予定です。

・原則としてiOSの「Suicaアプリケーション」およびAndroidの「モバイルSuicaアプリ」のカードフェイスが着せ替えの対象です。

・カードフェイスのプレゼントまでの間にモバイルSuica会員より退会された方は対象外となります。

※Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。

※iOSは米国その他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。

※AndroidはGoogle LCCの商標です。