【無料／オンライン開催】ミッションピラミッドがヒトとコトを繋ぐ

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、3月16日（月）に、セガサミーホールディングス株式会社 人財戦略室 担当部長 可部良平氏、セガサミーホールディングス株式会社 人財開発本部 本部長 笠井敬博氏をお迎えし、特別セミナーを開催いたします。

開催概要

セガサミーグループが大切にしている、ミッションピラミッド（※）。

形骸化しがちな企業理念を組織のエンジンへと昇華させ、

その結果として、エンゲージメント向上という目に見える成果にも繋がりました。

本セミナーでは、経営戦略や経営層、そしてセガサミーグループの社員の皆さんに対して、どのように向き合っているのか、その全貌に迫ります。

※ミッションピラミッドとは？

セガサミーグループのValue（価値観・DNA）、Mission（存在意義）、そしてVision（ありたい姿）です。このミッションピラミッドを、セガサミーグループ社員全員が明確に理解し、企業価値向上に向け邁進しています。

このような方におすすめ

- 経営幹部- 人事責任者、人事ご担当者- 人財育成に興味関心のある方

セミナー詳細

セミナースケジュール

登壇者プロフィール

- オープニング- ミッションピラミッドがヒトとコトを繋ぐエンゲージメント向上への実践- 質疑／ディスカッション- アンケートご回答

セガサミーホールディングス株式会社 人財開発本部 本部長

セガサミービジネスサポート株式会社 代表取締役社長

笠井 敬博（かさい たかひろ）氏

2003年サミー入社。法務、秘書、総務等を経て人事に転身。

企業内大学の設立や脱年功を掲げた制度改定を牽引し、 現在はグループ全体の人事戦略を主導するHR変革のリーダーとして活躍中。



セガサミーホールディングス株式会社

人財戦略室 担当部長

可部 良平（かべ りょうへい）氏

1996年セガ入社。アーケード施設運営、海外子会社管理、国内子会社設立などを経験し、人事に転身。パーパス経営、従業員エンゲージメント、 人材モビリティなどのテーマに10年以上前から取り組んでいる。

コーポレートコーチ株式会社

代表取締役



森川 駿（もりかわ しゅん）

大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行の営業担当として、社員旅行や修学旅行の旅行企画から手配、添乗業務を経験。 2015年にビジネスコーチ株式会社に入社後、人事制度構築・ビジネスコーチングのコンサルティングセールスおよび、メンバーの採用・育成・マネジメントなどに従事。 2025年1月より現職。現場叩き上げの経験とコーチング理論を融合させ、企業の人的資本経営と組織変革をプロデュースしている。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

【イベント主催：コーポレートコーチ株式会社】

社名：コーポレートコーチ株式会社

代表者：代表取締役社長 森川 駿

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2025年1月6日

事業内容：人材開発事業

URL：https://corporatecoach.co.jp/

TEL：03-3528-8022



