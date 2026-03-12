【無料／オンライン開催】ミッションピラミッドがヒトとコトを繋ぐ
ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、3月16日（月）に、セガサミーホールディングス株式会社 人財戦略室 担当部長 可部良平氏、セガサミーホールディングス株式会社 人財開発本部 本部長 笠井敬博氏をお迎えし、特別セミナーを開催いたします。
開催概要
セガサミーグループが大切にしている、ミッションピラミッド（※）。
形骸化しがちな企業理念を組織のエンジンへと昇華させ、
その結果として、エンゲージメント向上という目に見える成果にも繋がりました。
本セミナーでは、経営戦略や経営層、そしてセガサミーグループの社員の皆さんに対して、どのように向き合っているのか、その全貌に迫ります。
※ミッションピラミッドとは？
セガサミーグループのValue（価値観・DNA）、Mission（存在意義）、そしてVision（ありたい姿）です。このミッションピラミッドを、セガサミーグループ社員全員が明確に理解し、企業価値向上に向け邁進しています。
このような方におすすめ
- 経営幹部
- 人事責任者、人事ご担当者
- 人財育成に興味関心のある方
セミナー詳細
セミナースケジュール
- オープニング
- ミッションピラミッドがヒトとコトを繋ぐエンゲージメント向上への実践
- 質疑／ディスカッション
- アンケートご回答
登壇者プロフィール
セガサミーホールディングス株式会社 人財開発本部 本部長
セガサミービジネスサポート株式会社 代表取締役社長
笠井 敬博（かさい たかひろ）氏
2003年サミー入社。法務、秘書、総務等を経て人事に転身。
企業内大学の設立や脱年功を掲げた制度改定を牽引し、 現在はグループ全体の人事戦略を主導するHR変革のリーダーとして活躍中。
セガサミーホールディングス株式会社
人財戦略室 担当部長
可部 良平（かべ りょうへい）氏
1996年セガ入社。アーケード施設運営、海外子会社管理、国内子会社設立などを経験し、人事に転身。パーパス経営、従業員エンゲージメント、 人材モビリティなどのテーマに10年以上前から取り組んでいる。
コーポレートコーチ株式会社
代表取締役
森川 駿（もりかわ しゅん）
大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行の営業担当として、社員旅行や修学旅行の旅行企画から手配、添乗業務を経験。 2015年にビジネスコーチ株式会社に入社後、人事制度構築・ビジネスコーチングのコンサルティングセールスおよび、メンバーの採用・育成・マネジメントなどに従事。 2025年1月より現職。現場叩き上げの経験とコーチング理論を融合させ、企業の人的資本経営と組織変革をプロデュースしている。
ビジネスコーチ株式会社について
ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。
社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）
代表者：代表取締役社長 細川 馨
所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階
設立：2005年4月6日
事業内容：人材開発および組織開発支援
URL：https://www.businesscoach.co.jp/
【イベント主催：コーポレートコーチ株式会社】
社名：コーポレートコーチ株式会社
代表者：代表取締役社長 森川 駿
所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階
設立：2025年1月6日
事業内容：人材開発事業
URL：https://corporatecoach.co.jp/
TEL：03-3528-8022
本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。
https://lp-businesscoach.studio.site/contact