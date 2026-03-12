【福祉×外食の新しい働き方】バーガーキング(R) 布施駅前店が3月31日オープン！～社会福祉法人檸檬会が手掛ける5店舗目～

◼️「自分らしく働く」を、世界的なブランドとともに創る

社会福祉法人檸檬会

教育・福祉事業を展開する社会福祉法人 檸檬会（以下、檸檬会）は、大阪府東大阪市に就労継続支援A型事業所として運営する「バーガーキング(R)️ 布施駅前店」を、2026年3月31日にオープンします。

本店舗は、障がいのある方が企業と雇用契約を結び、最低賃金以上が保障された環境で働く「就労継続支援A型事業所」として運営されます。檸檬会によるバーガーキング(R)️のフランチャイズ加盟はこれで５店舗目となり、これまでの運営ノウハウを活かした、障がい者の自立とキャリア形成を支える拠点となります。

◼️なぜ「バーガーキング(R)️」なのか？

檸檬会が障がい福祉事業において大切にしているのは、障がいのある方が「学ぶ、働く、暮らす」という当たり前の幸せを実感できる社会づくりです。

世界的チェーンであるバーガーキング(R)️のオペレーションは、マニュアルが完備されており、業務の細分化が可能です。これにより、一人ひとりの特性に合わせた役割分担がしやすく、誰もがプロフェッショナルとして活躍できる環境が整っています。

就労継続支援A型事業所としての「確かな手応え」

檸檬会の運営する店舗では、障がいのある方が「生活者としての自立」を目指せるように支援を続けています。一人ひとりの特性を考慮し、得意なことを業務に活かせるよう環境を整えます。

障がい者＝就労困難者になってしまう社会課題

＜既存店の実績＞- 多様なキャリアステップ：業務がマニュアル化されているからこそ他店舗への異動も可能です。さらに就労支援を利用されている20数名の中から、年に1～2名が一般企業への就職を実現し、着実にステップアップしています。- 頑張りがしっかり評価され、やりがいを感じられるスタッフ階級の昇進や表彰制度も対象になり、過去には実際に表彰された方もいます。自身の成長ややりがいを感じられるので、オープニングから勤続４年以上になる方も在籍しています。- 安定した収入とやりがい：最低賃金以上の給与を保障。ある方の例では、1日5時間の週4日勤務で月収約95,000円を実現しています。- 幅広い層が活躍できる、柔軟な働き方：就労支援では、精神障がい・知的障がい・身体障がいの方が在籍。障がいのある・なしに関わらず、多様な個性がチームとなって店舗を支えています。また、10時～21時まで営業しているので、生活スタイルに合わせた柔軟な働き方ができるのもポイントです。バーガーキング(R)️ イオン貝塚店バーガーキング(R)️ 大阪ベイタワー店

障がいがあっても、必要なサポートや環境、労働条件などが整えば、社会で働き活躍できる機会は多くあります。しかし、就労したくても条件や環境等の事由により「就労困難者」となってしまう方が多く存在します。

具体的には下記のような内容が挙げられ、障がい者雇用の課題はまだ多く残っています。

・低賃金

・勤務時間や業務内容といった労働条件

・個々の障がいへの理解が得られない

・必要なサポートや環境が整っていない

・長期的に働けず、スキルアップできない

「バーガーキング(R)️」での就労が、自立への道を拓く

檸檬会は、この障がいのある方の「働く」を取り巻く社会課題を解決するため、バーガーキング(R)️のフランチャイズ体制を活かした就労支援モデルを構築しています。

1. 「最低賃金」を保障し、経済的な自立へ

直接雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型事業所」として運営することで低賃金を解消。自立した生活を支える安定収入を目指せます。

2. 「世界基準の仕組み」で、誰もがプロとして活躍できる

大手チェーンの確立されたマニュアルを活用。業務を細分化することで、一人ひとりの特性に合わせ、「無理なく習得でき、強みを活かせる」職場環境を整えています。

◼️店舗情報

・名称：バーガーキング(R)️ 布施駅前店

・所在地：〒577-0841 大阪府東大阪市足代1-12-14（近鉄布施駅から徒歩2分）

・営業時間：10:00~21:00

・オープン日時：2026年3月31日

・就労継続支援A型事業所 利用者定員：18歳以上の方、20名

・WEBサイト：https://leimondbk.lemonkai.or.jp/

社会福祉法人 檸檬会（れもんかい）について

「ソーシャルインクルージョンの実現」をビジョンに掲げ、全国12都府県で教育・福祉事業において約90拠点を展開する社会福祉法人です。

「レイモンドほいくえん」や「れもんのこほいくえん」などの保育事業、障がい福祉事業（児童発達支援、就労支援、グループホーム等）、インターナショナルプリスクール、学童クラブなど、多角的な支援を行っています。

2023年には、奈良県の大学跡地を利活用し、「ここで働き、学び、遊び、交流する。すべての人が躍動できる社会」をコンセプトとした教育・福祉の総合コミュニティ「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」をオープン。事業運営を通じて社会課題の解決に取り組み、誰もが手を取り合える社会づくりを目指しています。



法人名：社会福祉法人 檸檬会（れもんかい）

代表者：理事長 前田 効多郎

法人本部：和歌山県紀の川市古和田240

本部：和歌山、東京、大阪、奈良

設立：2007年2月

職員数：1995名（2025年10月現在）

WEBサイト：https://global.lemonkai.or.jp/

