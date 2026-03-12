「大阪ダイヤモンドフェスタ2026～Spring～」を3月23日（月）～4月12日（日）に開催します ～10年目のさくらフォトコンに「スマホ部門」など新設。現地イベント「桜日和フェス」も開催～

阪急阪神不動産株式会社

大阪ダイヤモンド地区エリアマネジメント推進委員会（※）では、JR大阪駅南側の大阪ダイヤモンド地区の公共空間を活用したエリアイベント「大阪ダイヤモンドフェスタ2026～Spring～」を3月23日（月）～4月12日（日）に開催します。

期間中、大阪ダイヤモンド地区を桜の名所に育てるべく、「第10回 大阪ダイヤモンド地区 さくらフォトコンテスト」を開催します。10年目の節目を記念し、通勤・通学途中の1枚でも応募可能な「スマホ部門」「学生部門」を新設しました。普段は地下を移動されている方々にも、この機会に地上を歩いてもらい、この地区の新たな魅力を感じていただきたいと考えています。応募いただいた作品は、主催者と特別審査員が審査し、入賞者には素敵な賞品をご用意しています。

また、4月3日（金）～5日（日）には、同地区において、プロカメラマンの講師を招いて現地での撮影セミナーや、ラジオDJがリクエスト曲を放送するリクエストステーションを実施。キッチンカーやさくらフォトスポットの設置などとともに、仕事の合間や帰宅前にゆったりと過ごせる「オープンエアな休憩スペース」を提供し、にぎわいの創出を図るイベント「桜日和フェス」を実施します。ぜひこの機会に、桜と音楽があふれる大阪ダイヤモンド地区へ、お越しください。

【大阪ダイヤモンドフェスタ2026～Spring～開催概要】

■主催：大阪ダイヤモンド地区エリアマネジメント推進委員会

■後援：大阪ダイヤモンドシティ協議会、大阪市北区、大阪市北区曽根崎連合振興町会

■企画運営：アトムブラザーズ音楽出版株式会社

【内容（1）】第10回 大阪ダイヤモンド地区 さくらフォトコンテスト

■募集期間：3月23日（月）～4月12日（日） 必着

■撮影対象：大阪ダイヤモンド地区のさくらと街並み

■応募方法：Instagramから投稿、または郵送

■お問い合わせ：

第10回 大阪ダイヤモンド地区 さくらフォトコンテスト事務局

（アトムブラザーズ音楽出版株式会社内）

【内容（2）】桜日和フェス（現地イベント）

■日時：4月3日（金）～5日（日） 各日11：00～21：00（最終日は18：00迄）

■会場：阪神梅田本店 西側広場

■内容：

現地撮影会セミナー、キッチンカーマルシェ、さくらフォトスポットの設置、

梅田リクエストステーション、UMEDA桜VOICEなど

（※）大阪ダイヤモンド地区エリアマネジメント推進委員会は、1977年12月に結成された大阪ダイヤモンドシティ協議会におけるエリアイベント等各種事業を、2023年4月から継承し、ダイヤモンド地区全体の振興発展を目的として、地区内の魅力向上・にぎわいの創出に向けた取組みを推進しています。

【構成企業】

大阪市街地開発（株）、大阪ダイヤモンド地下街（株）、（株）大阪マルビル、

JR西日本ステーションシティ（株）、（株）第一ビルディング、（株）竹中工務店、

東京建物（株）、東洋不動産プロパティマネジメント（株）、阪急電鉄（株）、

（株）阪急阪神百貨店、阪神園芸（株）、阪神電気鉄道（株）、三井住友信託銀行（株）、吉本ビルディング（株）、（事務局）一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメント

【内容＜1＞】第10回 大阪ダイヤモンド地区 さくらフォトコンテスト 応募要項

1 募集期間 3月23日（月）～4月12日（日）必着

2 対象地区 大阪ダイヤモンド地区（右図参照）

3 撮影対象 大阪ダイヤモンド地区のさくらと街並み

4 応募方法

（1）Instagram

1. アカウント「大阪ダイヤモンド地区にぎわいガイド」（ @osaka.diamondfesta ）をフォロー

2. ハッシュタグ「#odcさくら2026」を付けて投稿

※学生部門賞にエントリーされる方は、ハッシュタグ「＃学生部門賞」をスマホ部門賞にエントリーされる方は、ハッシュタグ「＃スマホ部門賞」をそれぞれ追加のうえ投稿ください。

（2）郵便

応募写真の裏面に、1.氏名 2.住所 3.電話番号 4.メールアドレスの4点を記載のうえ、下記の事務局宛にご送付ください。

※応募者の個人情報は、当コンテストの目的以外には一切使用することはありません。

＜作品応募・お問い合わせ＞

第10回 大阪ダイヤモンド地区 さくらフォトコンテスト事務局（アトムブラザーズ音楽出版株式会社内）

〒550-0021 大阪府大阪市西区川口2-7-33 TEL：06-6537-9622（平日10：00～18：00、土日祝を除く）

5 応募条件

・応募作品は、大阪ダイヤモンド地区内で撮影された未発表作品に限ります。

・応募作品数の制限、サイズ等の指定はありません。複数回に分けての応募も可能です。・入賞作品はデータ等をご提出いただく予定ですので、大切に保管してください。

・映像での投稿および合成写真は不可とします。

6 審査方法

主催者および特別審査員にて審査を行い、入賞者を決定します。

特別審査員：濱口栄氏（写真家＆写真講師）、やまぐち千与氏（フォトグラファー・写真講師）

※入賞された方には、事務局から当選に係るご連絡をします。（5月下旬を予定）

7 賞品

最優秀賞 1名：地区内施設で使用できる商品券10,000円分・記念トロフィー・写真用品メーカー協賛品

審査員特別賞 2名：地区内施設で使用できる商品券3,000円分・写真用品メーカー協賛品

【NEW】学生部門賞 1名：地区内施設で使用できる商品券2,000円分

【NEW】スマホ部門賞 1名：地区内施設で使用できる商品券2,000円分

優秀賞 10名：地区内施設で使用できる商品券1,000円分

※地区内施設：ディアモール大阪、阪神梅田本店、ヒルトンプラザ大阪のいずれか

※メーカー協賛：VANGARD、イメージビジョン（株）

8 注意事項

以下に同意いただいたうえで、作品をご応募ください。

・応募作品は返却しません。

・作品送付に関わる費用は応募者でご負担ください。

・主催者は作品の不達、到着時点での破損などの責任は一切負いかねます。

・特に記載のない限り、応募作品は応募者本人が著作権を有するもの、または権利者から事前に使用承諾を得たものとします。

・被写体に人物が含まれている場合は、事前に承諾を得るなど、肖像権の侵害等が生じないように、応募者本人の責任において

確認してください。

・既に発表されている作品、またはその作品に酷似している場合、受賞を取り消す場合があります。

・応募作品の使用権、作品は、主催者に帰属するものとします。作品並びに受賞者氏名は、主催者が制作または出稿するパンフ

レット・ポスター・その他WEB媒体やSNS等に使用する場合があります。

・作品を実際に使用するに当たり、主催者側が修正する可能性があります。

・応募者の個人情報は本コンテストにおける賞品の発送等に使用させていただきます。

・記載事項以外について取り決める必要が生じた場合、主催者の判断により決定します。

【参考】昨年の第9回 大阪ダイヤモンド地区 さくらフォトコンテスト 入賞作品

応募作品数：298作品 応募人数：69名

この機会に、桜であふれる大阪ダイヤモンド地区を写真に収めてみてください！

【内容＜2＞】現地イベント「桜日和フェス」実施概要

桜満開の時期に、撮影・音楽・食を楽しみながら寛げる3日間を提供します。

梅田の真ん中に「ゆったり過ごせるオープンエアな休憩スペース」を創出し、大阪ダイヤモンド地区のにぎわいの創出を図ります。

■日時 4月3日（金）～4月5日（日） 11：00～21：00（最終日18：00迄）

■場所 阪神梅田本店西側広場（大阪梅田ツインタワーズ・サウス西側歩道部および敷地内）

■実施内容

（1）現地撮影会セミナー（協力：フォトグラファーズアカデミー）

プロカメラマンと地区内の桜スポットを巡る現地撮影会セミナーを開催

●日時：

3日（金）17：30～19：00 Rinaty 氏（定員15名）

4日（土）13：00～14：30 やまぐち千予 氏（定員15名）

4日（土）17：30～19：00 イルコ・アレクサンドロフ 氏（定員15名）

5日（日）13：00～14：30 濱口栄 氏（定員30名、高校生限定）

※各セミナーの詳細や申し込みは、フォトグラファーズアカデミーのHPをご確認ください。（追加セミナーを開催する場合があります）

（2）キッチンカーマルシェ

美味しくてインスタ映えするキッチンカーが、日替わりで4台ずつ出店。

●日時：各日11：00～21：00（最終日は18：00迄）

●出店者：COFFEE kinenbi、NicocoNico、喜珈琲、てにおに、

cotton、うるすらhome、いちごICHIJYU ほか

（3）梅田リクエストステーション（協力：ウメダFM Be Happy! 789）

皆様から春に聴きたい曲を募集し、DJが会場内で放送します。

さらに、会場にウメダFMラジオDJが登場し、会場を盛り上げます。

●日時：

各日11：00～20：00（最終日は18：00迄）

※出演するウメダFMラジオDJの情報や出演時間は、以下Instagramよりご確認ください。

（4）UMEDA桜VOICE

桜型のシールにメッセージを記入し、パネルに貼って「一本桜」を完成させる来場者参加型企画。皆様の「声」で満開の桜を咲かせましょう。

●日時：

各日11：00～21：00（最終日は18：00迄）

※貼付スペースがなくなり次第、終了します。

（5）さくらフォトスポット

会場内に、春の情景を再現した特設の「さくらフォトスポット」を設置。

●日時：各日11：00～21：00（最終日は18：00迄）

※雨天の場合、一部コンテンツは中止します。

※内容は変更になる可能性があります。

※写真はすべてイメージです。

詳細はInstagram「大阪ダイヤモンド地区にぎわいガイド」をご確認ください。

https://www.instagram.com/osaka.diamondfesta/

