【千葉県柏市】旧吉田家住宅歴史公園 SakuraWeekを開催

柏市役所

旧吉田家住宅歴史公園では、シンボルでもある長屋門前の桜が見ごろとなる季節に合わせて、和文化に関するワークショップや三味線コンサートのほか、イベントが盛りだくさんの「SakuraWeek」を開催します。

4月4日と5日は、2日間限定で竹灯籠によるライトアップイベントも開催します。普段見ることができない幻想的な雰囲気を味わえるこの機会に、歴史とサクラが織りなす柏の春をお楽しみください。

イベント概要

吉田家住宅歴史公園HP :https://former-yoshida.jp/

※イベント参加と別に園内観覧されたい場合、入場料がかかります。

１. 旧吉田家住宅 春の写真展

【日 時】3月14日(土) ～ 5月6日(水・祝) 9:30 ～ 16:30 (最終日は14:00まで)

【参加料】無料 (別途，旧吉田家住宅への入場料がかかります)

【申 込】不要

２. 和菓子付きプチコーヒー抽出体験教室

【日 時】3月21日(土)・4月5日(日)

１.10:00, ２.11:00, ３.12:00, ４.13:00, ５.14:00, ６.15:00

【講 師】松本克敏

【参加料】1,600円

【定 員】各回5名 (先着)

【持ち物】お気に入りのマイマグカップ

【申 込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話

３. オリジナルキーホルダーまたは缶バッジづくり

【日 時】3月22日(日) １.10:00, ２.11:00, ３.13:00

【参加料】各300円

【定 員】各回10名 (先着)

【申 込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話

４. 津軽三味線コンサート「桜よろこぶ三味の音」

【日 時】3月28日(土) 13:30 ～ 14:30

【演奏者】五錦竜二

【参加料】3,500円

【定 員】60名 (先着)

【申 込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話

５. 桜＆竹灯籠ライトアップ

長屋門前の桜をライトアップし、幻想的な空間を創出します。

【日 時】4月4日(土)・4月5日(日) 17:30 ～ 19:30

【参加料】無料

【対 象】どなたでも

【申 込】不要

※4月4日(土)は、特別企画「癒しの夜桜コンサート」を開催します。

akey papa-joeさんがオリジナル曲のほか、昭和歌謡や懐かしのPOPsのリクエストにギターでお応えいたします。１回目：18:00～, ２回目：19:00～

６. お花見おはなし会 (読み聞かせ)

【日 時】4月4日(土) 11:00 ～ 11:45

【出演者】おおきなたまご

【参加料】無料

【定 員】10組 (先着)

【対 象】小学生以下のお子様とその保護者の方

【申 込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話

７. 箏と尺八の夕べ

【日 時】4月5日(日) 18:00 ～ 19:00

【演奏者】箏 : 石井雅之霞 (雅子), 尺八 : 渡辺淳

【参加料】3,000円

【定 員】30名 (先着)

【申 込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話

旧吉田家住宅歴史公園について

旧吉田家住宅歴史公園は、江戸末期に建設された主屋、書院をはじめ附属屋に至る一連の建物群や庭園、庭井戸などの工作物に加え、屋敷林が良好な環境で残されています。 平成22年には、敷地内の8棟（主屋、書院、新座敷、向蔵、新蔵、道具蔵、長屋門、西門）が国指定重要文化財に指定されています。

お問い合わせ

■旧吉田家住宅歴史公園

電話：04-7135-7007

■指定管理者（（一財）柏市みどりの基金）

電話：04-7160-3120