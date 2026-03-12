【千葉県柏市】旧吉田家住宅歴史公園 SakuraWeekを開催

写真拡大 (全3枚)

柏市役所


旧吉田家住宅歴史公園では、シンボルでもある長屋門前の桜が見ごろとなる季節に合わせて、和文化に関するワークショップや三味線コンサートのほか、イベントが盛りだくさんの「SakuraWeek」を開催します。


4月4日と5日は、2日間限定で竹灯籠によるライトアップイベントも開催します。普段見ることができない幻想的な雰囲気を味わえるこの機会に、歴史とサクラが織りなす柏の春をお楽しみください。


吉田家住宅歴史公園HP :
https://former-yoshida.jp/


イベント概要

※イベント参加と別に園内観覧されたい場合、入場料がかかります。


１. 旧吉田家住宅　春の写真展

【日　時】3月14日(土) ～ 5月6日(水・祝)　9:30 ～ 16:30 (最終日は14:00まで)


【参加料】無料 (別途，旧吉田家住宅への入場料がかかります)


【申　込】不要


２. 和菓子付きプチコーヒー抽出体験教室

【日　時】3月21日(土)・4月5日(日)


　　　　　１.10:00, ２.11:00, ３.12:00, ４.13:00, ５.14:00, ６.15:00


【講　師】松本克敏


【参加料】1,600円


【定　員】各回5名 (先着)


【持ち物】お気に入りのマイマグカップ


【申　込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話


３. オリジナルキーホルダーまたは缶バッジづくり

【日　時】3月22日(日)　１.10:00, ２.11:00, ３.13:00


【参加料】各300円


【定　員】各回10名 (先着)


【申　込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話


４. 津軽三味線コンサート「桜よろこぶ三味の音」

【日　時】3月28日(土)　13:30 ～ 14:30


【演奏者】五錦竜二


【参加料】3,500円


【定　員】60名 (先着)


【申　込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話


５. 桜＆竹灯籠ライトアップ

長屋門前の桜をライトアップし、幻想的な空間を創出します。


【日　時】4月4日(土)・4月5日(日)　17:30 ～ 19:30


【参加料】無料


【対　象】どなたでも


【申　込】不要


※4月4日(土)は、特別企画「癒しの夜桜コンサート」を開催します。


　akey papa-joeさんがオリジナル曲のほか、昭和歌謡や懐かしのPOPsのリクエストにギターでお応えいたします。１回目：18:00～, ２回目：19:00～


６. お花見おはなし会 (読み聞かせ)

【日　時】4月4日(土)　11:00 ～ 11:45


【出演者】おおきなたまご


【参加料】無料


【定　員】10組 (先着)


【対　象】小学生以下のお子様とその保護者の方


【申　込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話


７. 箏と尺八の夕べ

【日　時】4月5日(日)　18:00 ～ 19:00


【演奏者】箏 : 石井雅之霞 (雅子), 尺八 : 渡辺淳


【参加料】3,000円


【定　員】30名 (先着)


【申　込】旧吉田家住宅歴史公園へ電話


旧吉田家住宅歴史公園について

旧吉田家住宅歴史公園は、江戸末期に建設された主屋、書院をはじめ附属屋に至る一連の建物群や庭園、庭井戸などの工作物に加え、屋敷林が良好な環境で残されています。 平成22年には、敷地内の8棟（主屋、書院、新座敷、向蔵、新蔵、道具蔵、長屋門、西門）が国指定重要文化財に指定されています。




お問い合わせ

■旧吉田家住宅歴史公園


　電話：04-7135-7007


■指定管理者（（一財）柏市みどりの基金）


　電話：04-7160-3120