入園入学・進級を応援！春のリトルプラネットは”遊んで学ぶ”アトラクションが大集合

“遊びが学びに変わる”がコンセプトの次世代型テーマパーク「リトルプラネット」の全国23か所の系列パークでは、2026年3月19日（木）から2026年5月8日（金）まで、春シーズン限定のプログラム「あそび！まなび！アカデミー！」を実施いたします。専用サイトはこちら： https://litpla.com/event/spring/




期間中は、AR（拡張現実）を駆使した砂場で“野菜の収穫バトル”に挑戦できたり、色彩感覚をはぐくむ「色まぜ遊び」がデジタルで楽しめたり、昆虫をテーマにしたさまざまな仕掛けがアトラクションに盛り込まれたりと、「あそび・まなび」をテーマにした体験型アトラクションをお楽しみいただけます。この春に入園・入学・進級を迎えるお子様の新生活がさらに楽しくなるような、創造力や探求心を刺激する“未来のアソビ”の数々をお届けします。



■室内で野菜収穫！？AR砂遊び


本物の砂を使ったAR砂遊び「SAND PARTY!（サンドパーティ）」が、今だけ「野菜畑」に大変身！魔法のステッキを使って土の中に埋まるニンジンや玉ねぎを探し出し、制限時間内に集めた野菜の“総重量”を全国のパークで競い合う、ドキドキの収穫スピードバトルが楽しめます（毎時4回、各3分間）。みんなで協力しながらさまざまな野菜を掘り集める体験を通じて、食物栽培への親しみをはぐくみます。





※イトーヨーカドー大和鶴間、イオンモール川口のパークはパーク対抗バトルの実施対象外です



■新登場！色をまぜて魔法のジュースをつくろう


子どもたちが大好きな「色水づくり」をモチーフにしたアトラクション「IRODORI MAKER（イロドリメーカー）(https://litpla.com/attraction/irodori-maker/)」が新登場！不思議なジュース屋さんのお手伝いに扮し、「色」をヒントにお客さんの注文通りのジュースづくりにチャレンジします。色の組み合わせを間違えてしまうと、とんでもないことに！？遊びを通じて色彩感覚をはぐくむ、新感覚の「色まぜ遊び」体験が楽しめます。





■アトラクションに昆虫が乱入！？姿かたちや生態をまなぼう


昨年、期間限定で登場して人気を集めた「昆虫」がテーマのアトラクション演出がふたたび登場します。紙に描いた乗り物の絵でレースができる「SKETCH RACING（スケッチレーシング）」で世界に一匹のオリジナル昆虫を描いてレースに参戦できたり、幻想的な海を舞台にしたお絵かきアトラクション「DRAW YOUR WORLD（ドローユアワールド）」ではスクリーンに現れるホタルにタッチして「完全変態」する様子を観察できたり。遊びながら昆虫の姿かたちや生態に触れることができます。



昆虫がレースに乱入！？ドキドキのレースが開幕！

ホタルの完全変態の様子をチェックしてみよう

このほかにも、定番の人気アトラクションから久しぶりに登場するアトラクションまで、“遊んで学べる”デジタル体験が満載。新生活がさらに楽しくなる、ワクワク・ドキドキの体験をお届けします。
実施アトラクションはパークによって一部異なります。



立体感覚をはぐくむ！キューブパズル遊び「PUZZLE DUNGEON」

釣った魚がお寿司に変身！？遊びながら食育体験「SUSHI FISHING！」


運動も思いっきり楽しもう！不思議な大縄跳び「DINO JUMPING」

紙相撲バトルにカブトムシやクワガタが参戦！「PAPER RIKISHI」


話題の生成AIでモンスターカードづくり！「MAZEMON GENERATOR」

大人も思わず夢中！？数字つなぎパズル「NUMBER SPLASH」

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります※「MAZEMON GENERATOR」のみ、別途体験料200円が必要です



■「あそび！まなび！アカデミー！」実施概要




実施期間：2026年3月19日（木）から2026年5月8日（金）まで


対象パーク：「リトルプラネット」系列パーク（全国23か所）一覧はこちら(https://litpla.com/space/)


※「タカラトミープラネット」を除きます


専用サイト： https://litpla.com/event/spring/


※運営の都合により、一部アトラクションは事前の予告なく終了または実施期間を延長する場合があります
※実施アトラクションはパークによって一部異なります



■（一部パーク限定）春休みも使える！平日ミラクルパス




全国7か所（お台場、立川、松戸、船橋、沼津、名古屋、和泉）のリトルプラネットでは現在、平日3か月間が遊び放題になる「平日ミラクルパス」を販売中です。春休み期間中も平日なら何度でも入場可能！春のレジャーや家族のお出かけがさらに便利に・お得になるパスをこの機会にご利用ください。


詳しくはこちら：https://litpla.com/miraclepass/





＜リトルプラネットとは＞


「リトルプラネット」は、最新のデジタル技術を駆使して子どもの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプのファミリー向け屋内遊び場です。砂遊びやぬりえといった“昔からある遊び”に、プロジェクションマッピングやAR（拡張現実）などのテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、“遊びが学びに変わる”体験を提供します。



“体感・探究・思考・創造・交流”という「5つのエクスペリエンス（体験）」にもとづき開発されたアトラクションは、世代や言語、地域、文化の枠を超えて、誰もが直感的に楽しめます。


詳しくはこちら：https://litpla.com/about/



■株式会社リトプラについて


代表者：代表取締役CEO　後藤 貴史


住所：東京都港区台場2-3-1　トレードピアお台場9階


設立：2016年9月


事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、オンラインサービス事業


URL：https://corp.litpla.com/