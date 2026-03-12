2026年度のホームドア整備計画について

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本では、お客さまと列車との接触や線路への転落を防止する対策として、2031年度末頃までに東京圏在来線の主要路線330駅758番線へのホームドア導入を目指しております。

○2026年度は、29駅60番線への整備を進めます。

○今後も継続して、より安全な駅ホームの実現に向けて、整備目標の完遂を目指します。

■2026年度のホームドア整備について

東京圏在来線において、2025年度末までに線区単位※1では162駅345番線でホームドアの整備を完了する予定です。2026年度は29駅60番線の整備を行います。

今後も、これまでお知らせしている整備目標「2031年度末頃までに東京圏在来線の主要路線330駅758番線の整備」の完遂を目指してまいります。

【2026年度にホームドアを整備する駅（29駅60番線）】

※1 線区単位の具体例：有楽町駅の場合、山手線、京浜東北線の2駅となります。

※2「スマート」…スマートホームドア(R)、

「スリット」…スリットフレームホームドア（部分的に従来型の壁形状となる場合があります）

※3 上下の主要な番線に整備済みの駅

※詳細な使用開始時期については決まり次第、駅のポスターなどでお知らせします。

工事の進捗状況等により今後変更となる可能性がございます。変更が生じた場合には改めてお知らせします。

(参考) ホームドアの型式について