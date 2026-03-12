アイル、就活ハラスメント防止方針を策定
自社開発の業務管理システムで、企業の経営力や働く人の士気向上を支援する株式会社アイル（本社：大阪市北区・東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫、東証プライム：3854、以下アイル）は、就職活動中の応募者に対するハラスメントの防止方針を策定しました。
今後も当社は公平で健全な採用活動に努め、働く日々や生活に対し自由に夢を持てる社会の実現に寄与してまいります。
【 方針策定の背景 】
「就活ハラスメント」とは、採用活動の過程において、応募者の意に反する不適切な言動により、応募者に心理的・物理的な負担を与える行為を指します。
昨今の社会では、採用選考やインターンシップ、OB・OG訪問を担当した社員が、応募者と私的な交流を強要する、応募者のプライバシー侵害にあたる発言をするなど、企業が採用という立場を利用し、就職活動中の応募者に対してハラスメントを行う事案が顕在化しています。
そのため、厚生労働省による改正「男女雇用機会均等法」が2026年10月1日に施行されるに伴い、事業者には応募者に対するセクシュアルハラスメントの防止が義務付けられます。
具体的には、企業は就職活動中の応募者に対するセクシュアルハラスメント防止方針の明確化、防止体制の整備が求められています。
当社は「FREE，LOVE&DREAM」を企業ポリシーに掲げ、働く日々や生活に喜びを感じ、自由に夢を持てる社会の実現を目指しています。
就職活動は、人々が「働く日々や生活」の未来を描く重要なターニングポイントです。
その現場の安全性や公平性を守ることが、応募者の方々にとってのより良い未来、そして当社の目指す社会の実現につながると考えています。
また、当社は関わる全ての人々と「50：50（フィフティー・フィフティー）」の対等な関係であることを大切にしています。
それは採用選考の場面においても同様です。
応募者の方々と当社のどちらかが優位に立つのではなく、公平・公正に対話をすることが、双方にとって充実した選考につながると考えています。
この考えを就活ハラスメントの防止方針として明文化することで、社内周知・方針遵守を徹底し、応募者の方々が安心して就職活動に臨めるよう心がけてまいります。
【 就活ハラスメントの防止方針 】
当社では下記のような行為を禁じています。
・採用選考の必要性がない個人的情報（家族構成、出身地、恋愛・結婚、宗教など）を詮索する行為
・性的な言動、視線、質問、または性別に基づく固定的な役割観を押し付ける発言
・高圧的、威圧的な態度、人格を否定する発言、または過度なストレスを与える面接手法（圧迫面接）を用いる行為
・正当な理由のないスケジュール強要、他社選考の辞退強要、または内定辞退の権利を不当に阻害する行為
・応募者のSNSを無断でチェックし、私生活に不当に介入する行為
・学生との飲酒を伴う交流や、業務時間外に不必要に拘束する行為
・人事部への報告無しに、応募者と不必要に連絡を取る行為
＜ 採用活動における行動原則 ＞
採用活動に関わる者は、以下の行動原則を厳格に遵守します。
公平性の原則
性別・年齢・出身・宗教・障がい・思想信条などに基づく差別を一切行いません。
尊厳の原則
応募者一人一人を対等な立場で尊重し、威圧的・見下すような態度をとらないことを徹底します。
透明性の原則
選考の内容・流れ・目的・評価軸について、応募者に対して明確に説明します。
機密保持の原則
職務上知り得た応募者の個人情報を厳格に管理し、採用活動以外に使用したり、第三者に開示したりしません。
誠実対応の原則
傾聴の姿勢を大切にし、応募者からの問い合わせや辞退連絡に対しても、常に礼節を持って誠実に対応します。
当社はこの方針に基づき、社内マニュアルを作成し、周知・遵守を徹底してまいります。
そして採用活動の場では応募者との真摯な対話を重視し、全ての選考過程において誠実かつ公正な対応を心がけてまいります。
詳細を見る :
https://www.ill.co.jp/recruit/compliance.html
社内向けマニュアルの一部。禁止事項や対応ルールを明示
【 就職活動に関するハラスメントの相談窓口 】
当社の採用活動でのハラスメントに関わるご相談は、下記の窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談いただいた内容が選考結果に影響することは一切ございません。
就活ハラスメントご相談窓口： recruit-compliance@ill.co.jp
株式会社アイルについて
企業の販売・在庫管理を担うバックオフィスや、ECサイト・店舗運営のバックヤードなど、企業活動の根幹となるバックサイドの業務プロセス変革を自社開発システムで支援しています。
さらに働く人に光を当て、誰もがクリエイティブな仕事と豊かな生活を実現し、働く日々に喜びを持てる社会実現を目指し、サービス開発・強化やイベント企画、協賛活動に努めています。
・社名 ： 株式会社アイル（東証プライム：3854）
・代表者 ： 代表取締役社長 岩本哲夫
・設立 ： 1991年
・資本金 ： 3億54百万円（2025年7月末時点）
・社員数 ： 1009人［連結]（2025年7月末時点）
・売上高 ： 192億94百万円［連結]（2025年7月期実績）
・本社 ： 大阪本社：大阪市北区 / 東京本社：東京都港区
・URL ： https://www.ill.co.jp/