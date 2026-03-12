浜本工芸、無垢材の新シリーズ「Putila（プティラ）」を3月14日（土）よりEC限定で発売

浜本工芸株式会社

浜本工芸株式会社（本社：広島県、創業1948年）は、無垢材を使用した新シリーズ「Putila（プティラ）」を、2026年3月14日（土）より発売いたします。

Putilaは、無垢材の質感と静かな存在感を大切にしたダイニング家具ブランドです。チェアやテーブルなど、日常に寄り添う家具を展開します。

■ Putilaシリーズ誕生の背景

近年、住環境やライフスタイルの変化により、「長く使える家具」や「自然素材の価値」が改めて見直されています。一方で、流通構造の複雑化により、品質と価格のバランスを両立することは容易ではありません。

浜本工芸は1948年の創業以来、国内自社工場での一貫生産体制を守り続けてきました。

そのものづくりの基盤を活かし、無垢材の国産家具の魅力をより多くの方へ、より誠実な価格で届けたいという思いから誕生したのが「Putila」です。

オンラインストア限定販売とすることで、国産家具の品質を保ちながら、より手に取りやすい価格を実現しています。

Putilaサイト :https://www.hamamotokougei.co.jp/putila/

■ Putila（プティラ）について

Putilaは、フィンランド語の「puu（木）」と「tila（空間）」を掛け合わせた造語です。

木と空間が自然に調和する家具を目指し、無垢材の表情を活かしたシンプルで洗練されたフォルムに仕上げました。

余分な装飾を排し、継ぎ目すら感じさせない一体感のあるデザインは、木そのものの美しさを際立たせます。

時を重ねるほどに深まる無垢材の魅力を、日々の暮らしの中で感じていただけるシリーズです。

■ 商品概要（ラインナップ）

・Putila Chair



価格：\38,500（税込）

無垢材のやさしい背あたり、快適な座り心地。日常に静かに馴染む、軽やかな椅子。

・Putila Table

価格：\82,500 ～ \177,100（税込）

無垢の質感をそのままに、安定感のある暮らしの中心で、時を重ねるテーブル。

※テーブルはサイズと色により料金に変動があります。

・数量限定！真鍮製の特注ロゴプレート

Putila Chairは限定800脚、Putila Tableは限定

200台に真鍮製の特注ロゴプレートが付いております。

■ シリーズ特徴

■ 販売について

2026年3月14日（土）より、浜本工芸オンラインストアにて販売を開始いたします。

また、全国の浜本工芸ショールームにて展示しております。



実際に見て、触れて、無垢材の質感をご体感いただけます。

※ショールームでは展示のみとなり、販売はオンラインストア限定となります。

全国ショールーム一覧 :https://www.hamamotokougei.co.jp/showroom/■ 浜本工芸について

浜本工芸は、1948年創業の国産家具メーカーです。「一生を通じて愛着を持って使える家具づくり」を理念に掲げ、素材選定から仕上げまでを国内自社工場で一貫して行っています。

木の声を聴き、素材が持つ力を最大限に生かすこと。目に見えない部分にも手を抜かず、永く安心して使える品質を守り続けること。

それが浜本工芸のものづくりです。

浜本工芸公式HP :https://www.hamamotokougei.co.jp/

・Putila ブランドサイト：https://www.hamamotokougei.co.jp/putila/

・浜本工芸 総合サイト：https://www.hamamotokougei.co.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/hamamotokougei_official/