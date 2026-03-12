【JPIセミナー】「AI時代の最新インフラを取り巻く状況と課題、今後の方向性について」3月26日(木)開催

写真拡大 (全3枚)

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ＮＴＴドコモビジネス株式会社　第二サービス部門　部門長　データセンタープロダクトオーナー　松林 修 氏を招聘し、AI時代の最新インフラを取り巻く状況と課題、今後の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17709(https://www.jpi.co.jp/seminar/17709?utm_source=prtimes)


〔タイトル〕

生成AI時代をけん引するGPU等の高度化・急成長に伴う国内インフラの変貌


AI時代の最新インフラを取り巻く状況と課題、今後の方向性について


～データセンターを取り巻く期待と歪み（需要の伸長と過過熱の見極め）　ワット・ビット構想～


〔開催日時〕

2026年03月26日(木) 09:30 - 11:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

ＮＴＴドコモビジネス株式会社


プラットフォームサービス本部　クラウド＆ネットワークサービス部　第二サービス部門


部門長　データセンタープロダクトオーナー


松林　修 氏


〔講義概要〕

世界でAI革命が進展する中、どの企業経営者も成長にはAI活用が必須と考え、さまざまな取り組みを進めています。拡大が見込まれるエージェントAIやフィジカルAIでは、従来とは異なる柔軟/セキュアなネットワーク、あるいは分散コンピューティングなどのインフラが必要と目されています。


また、画像処理半導体（GPU）等を活用したAIは、普及、高度化のスピードが段違いであり、インフラがAI進展のボトルネックになる懸念が持たれるほど。


本講座では、AI時代におけるデータセンターなどのインフラの基礎知識とトレンドを踏まえながら、主要な課題と実態にも触れつつ、取組むべき方向性について詳説します。


〔講義項目〕

1. AI時代のインフラのあり方とは


　（１）テクノロジーの真価と社会課題解決を加速するAI


　（２）今後のAIインフラの見立てとは


　（３）市場概況


2. AI時代を支える3つの基盤


　（１）コンピューティング


　（２）ネットワーク


　（３）マネージドサービス、NaaS


3. AI時代のインフラの主要トピックス


　（１）ワット・ビット連携の概念と実態


　（２）AI時代のデータセンター需要は本物か


　（３）その他


4. 関連質疑応答


5. 名刺交換・交流会


通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。


〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）


● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）


● アーカイブ配信受講


※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。


〔受講料〕

1名：37,960円（税込）


2名以降：32,960円（税込／同一法人・同時申込）


※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）


〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17709(https://www.jpi.co.jp/seminar/17709?utm_source=prtimes)


◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。


◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。


◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。



【お問合せ】




株式会社日本計画研究所


〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル


TEL.03-5793-9761　　FAX.03-5793-9767


URL　 https://www.jpi.co.jp





【JPI（日本計画研究所）について】


“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。