【JPIセミナー】「AI時代の最新インフラを取り巻く状況と課題、今後の方向性について」3月26日(木)開催

JPI（日本計画研究所）は、ＮＴＴドコモビジネス株式会社 第二サービス部門 部門長 データセンタープロダクトオーナー 松林 修 氏を招聘し、AI時代の最新インフラを取り巻く状況と課題、今後の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

生成AI時代をけん引するGPU等の高度化・急成長に伴う国内インフラの変貌

AI時代の最新インフラを取り巻く状況と課題、今後の方向性について

～データセンターを取り巻く期待と歪み（需要の伸長と過過熱の見極め） ワット・ビット構想～

〔開催日時〕

2026年03月26日(木) 09:30 - 11:30

〔講師〕

ＮＴＴドコモビジネス株式会社

プラットフォームサービス本部 クラウド＆ネットワークサービス部 第二サービス部門

部門長 データセンタープロダクトオーナー

松林 修 氏

〔講義概要〕

世界でAI革命が進展する中、どの企業経営者も成長にはAI活用が必須と考え、さまざまな取り組みを進めています。拡大が見込まれるエージェントAIやフィジカルAIでは、従来とは異なる柔軟/セキュアなネットワーク、あるいは分散コンピューティングなどのインフラが必要と目されています。

また、画像処理半導体（GPU）等を活用したAIは、普及、高度化のスピードが段違いであり、インフラがAI進展のボトルネックになる懸念が持たれるほど。

本講座では、AI時代におけるデータセンターなどのインフラの基礎知識とトレンドを踏まえながら、主要な課題と実態にも触れつつ、取組むべき方向性について詳説します。

〔講義項目〕

1. AI時代のインフラのあり方とは

（１）テクノロジーの真価と社会課題解決を加速するAI

（２）今後のAIインフラの見立てとは

（３）市場概況

2. AI時代を支える3つの基盤

（１）コンピューティング

（２）ネットワーク

（３）マネージドサービス、NaaS

3. AI時代のインフラの主要トピックス

（１）ワット・ビット連携の概念と実態

（２）AI時代のデータセンター需要は本物か

（３）その他

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

〔受講形態〕

