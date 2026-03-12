家庭でも学校でもない“第三の居場所”を地域につくる。岐阜の実践者3団体が事例共有

一般社団法人サステイナブル・サポート

一般社団法人サステイナブル・サポート（岐阜県岐阜市、代表理事：後藤千絵）は、若者のサードプレイス「ぎふキャリアステップセンター」の今年度の取り組みを振り返る成果報告会「岐阜の居場所づくりを、ひらく」を2026年3月19日（木）に開催します。「ぎふキャリアステップセンター」の活動報告をするとともに、医療・福祉・教育の分野で居場所づくりに取り組む岐阜市内3団体が集まり、現場の実践や学びを共有しながら、地域における「第三の居場所」の可能性を探ります。

■ 背景：支援の“手前”にある居場所の重要性

不登校やひきこもり、学業や就労へのつまずきなど、社会との接点を持ちづらい若者が増えるなか、支援の現場では「制度」や「専門支援」だけでは届かない孤立が課題となっています。

相談や支援につながる前の段階で、安心して立ち寄れる場所があること。

誰かとゆるやかにつながり、ただ過ごせる時間があること。

こうした日常の延長線上にある「第三の居場所」が、若者や地域の人々にとって社会参加の入り口になっています。

岐阜市内でも、若者の放課後の居場所づくり、医療と地域をつなぐコミュニティスペース、就労支援と併設したサードプレイスなど、分野を越えた多様な実践が広がってきました。

■ イベントの特徴

本報告会では、単なる活動紹介にとどまらず、各団体が現場で積み重ねてきた具体的な実践のプロセスを共有します。

10代の若者が安心して過ごせる場をつくるために日々大切にしている関わり方やスタッフの距離感、居場所を継続して運営していくための体制づくりの工夫、そして運営の中で直面している葛藤や課題。

また、医療という専門性の高い領域が地域にひらかれ、食や日常の交流を通じて自然に相談や支援につながっていく仕組みづくりなど、医療・福祉・教育それぞれの立場から見えてきた「居場所の役割」や「支援の手前にある大切な機能」を掘り下げます。

分野を越えた実践者同士が対話することで、岐阜における居場所づくりの共通点や可能性を見出すことを目指します。

■ 登壇者(敬称略)

後藤 千絵

一般社団法人サステイナブル・サポート 代表理事

米国の大学を卒業後、東京で広告営業、外資系企業等を経て、岐阜に I ターン。2015 年一般社団法人サステイナブル・サポートを設立、同年 10 月就労移行支援事業所「ノックス岐阜」を開始。以後、岐阜市を拠点に発達障害や精神障害のある人の就労支援に取り組む。2017年から働きづらさを抱える大学生への支援を開始し、現在は学生・若者の居場所「ぎふキャリアステップセンター」を運営。

篠田 花子

一般社団法人ヒトノネ 代表理事岐阜県岐阜市出身。南山大学外国語学部を卒業し、2004年株式会社ジオコスに入社。企業の採用支援・広報物のディレクター、コピーライターとして従事。在職中に東京学芸大学大学院教育学研究科（美術）を修了。2018年、ジオコスの取締役を務めながらヒトノネを創立。2021年に一般社団法人ヒトノネとして法人化。資格は公認心理師（国家資格）、放課後児童支援員（認定）。

近石 壮登

医療法人社団登豊会近石病院理事、歯科・口腔外科 歯科医師、「カムカムスワロー」代表。日本歯科大学卒業。卒業後は、藤田医科大学にて口腔外科、摂食・嚥下リハビリテーションの診療に従事した後、2021年4月から実家である近石病院の歯科・口腔外科へ。病院内および施設や患者宅での在宅診療で活躍するほか、「カムカムスワロー」を中心に地域でも積極的に活動中。

■ 開催概要

日時：2026年3月19日（木）13:30～15:30

会場：カムカムスワロー（岐阜県岐阜市早田大通2丁目8-1）

参加方法：現地／オンライン

定員：20名

参加費：無料

主催：一般社団法人サステイナブル・サポート

助成：独立行政法人福祉医療機構（WAM）社会福祉振興助成事業



■ ぎふキャリアステップセンターとは

ぎふキャリアステップセンター（通称：ぎふキャリ）は、就労に不安や困難を抱える若者の社会参加や就職に向けた一歩を支援する拠点です。岐阜市柳ケ瀬商店街に位置し、概ね15歳以上の若者を対象に、個別相談や居場所の提供、就労準備のサポートなどを行っています。カフェのように過ごせる空間で、パソコン利用や交流、スタッフへの相談が可能で、学校に通いづらい若者や働くことに悩む人が安心して立ち寄れる場として運営されています。2025年6月からは軽食の無償提供も開始し、地域の中で若者を支える拠点づくりを進めています。一般社団法人サステイナブル・サポートが運営しています。