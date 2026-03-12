テレビやメディアで多数紹介され爆発的ヒット！累計販売台数約10万台の「襟エアーファン」に冷却プレート付きの新モデルが登場。「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。



大ヒット襟エアーファンに冷却プレートを搭載！冷感×涼感で快適に




襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場。


クリップで襟元に留めるだけの手軽さで、様々なタイプの洋服に装着できます。


服の中にこもった熱や汗はダイレクト送風で快適に。


猛暑でほてった肌には、冷却プレートをあてて急冷し瞬間リフレッシュ！


これ1台で冷感×涼感を得られます。


付属のネックストラップでハンズフリーでの使用も可能。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」LCAF043
価格：3,278円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf043/




POINT1■ひんやり冷却プレート付き

真夏日でも冷感＆涼感を得られる


冷却プレートを搭載。


首や手首などに直接冷却プレートをあてると、


効率的に熱を帯びた箇所を冷やすことが


できます。








POINT2■どんな襟元にもクリップで装着

クリップで襟元に挟むだけ。


Tシャツや襟付きシャツ、タンクトップなど、


洋服のデザインを選ばず使えます。








POINT3■3段階から選べる風量で快適に

風量は弱 / 中 / 強の3段階からセレクトが可能。


シーンやお好みに合わせて最適な風量を


お選びください。








POINT4■持ち運び楽々の手のひらサイズ

小さなバッグはもちろん、


ポケットにも収納できるコンパクトサイズで、


持ち運びにも便利です。








POINT5■手軽で便利なハンズフリー

付属のネックストラップの仕様で


ハンズフリーに。


買い物時はもちろん、野外フェスや


アウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも


大活躍です。








POINT6■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると


パーツが分離。


万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい


安全仕様です。








POINT7■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








POINT8■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、


水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、


屋外での使用も安心です。


※防水仕様ではありません。








商品仕様



リリーホワイト（LW）


販売情報


■2026年3月12日（木）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf043



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供