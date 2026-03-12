テレビやメディアで多数紹介され爆発的ヒット！累計販売台数約10万台の「襟エアーファン」に冷却プレート付きの新モデルが登場。「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
大ヒット襟エアーファンに冷却プレートを搭載！冷感×涼感で快適に
襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場。
クリップで襟元に留めるだけの手軽さで、様々なタイプの洋服に装着できます。
服の中にこもった熱や汗はダイレクト送風で快適に。
猛暑でほてった肌には、冷却プレートをあてて急冷し瞬間リフレッシュ！
これ1台で冷感×涼感を得られます。
付属のネックストラップでハンズフリーでの使用も可能。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」LCAF043
価格：3,278円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf043/
POINT1■ひんやり冷却プレート付き
真夏日でも冷感＆涼感を得られる
冷却プレートを搭載。
首や手首などに直接冷却プレートをあてると、
効率的に熱を帯びた箇所を冷やすことが
できます。
POINT2■どんな襟元にもクリップで装着
クリップで襟元に挟むだけ。
Tシャツや襟付きシャツ、タンクトップなど、
洋服のデザインを選ばず使えます。
POINT3■3段階から選べる風量で快適に
風量は弱 / 中 / 強の3段階からセレクトが可能。
シーンやお好みに合わせて最適な風量を
お選びください。
POINT4■持ち運び楽々の手のひらサイズ
小さなバッグはもちろん、
ポケットにも収納できるコンパクトサイズで、
持ち運びにも便利です。
POINT5■手軽で便利なハンズフリー
付属のネックストラップの仕様で
ハンズフリーに。
買い物時はもちろん、野外フェスや
アウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも
大活躍です。
POINT6■安全仕様のネックストラップ
ストラップに強い負荷が一時的にかかると
パーツが分離。
万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい
安全仕様です。
POINT7■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
POINT8■安心の充電カバー付き
ファンの充電口にはゴミやホコリ、
水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、
屋外での使用も安心です。
※防水仕様ではありません。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/383_1_5371be3f14bbaf3ded19adfd1959651b.jpg?v=202603121151 ]
販売情報
■2026年3月12日（木）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf043
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供