テレビやメディアで多数紹介され爆発的ヒット！累計販売台数約10万台の「襟エアーファン」に冷却プレート付きの新モデルが登場。「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

大ヒット襟エアーファンに冷却プレートを搭載！冷感×涼感で快適に

襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場。

クリップで襟元に留めるだけの手軽さで、様々なタイプの洋服に装着できます。

服の中にこもった熱や汗はダイレクト送風で快適に。

猛暑でほてった肌には、冷却プレートをあてて急冷し瞬間リフレッシュ！

これ1台で冷感×涼感を得られます。

付属のネックストラップでハンズフリーでの使用も可能。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ペルチェ冷却機能襟エアーファン」LCAF043

価格：3,278円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf043/

POINT1■ひんやり冷却プレート付き

真夏日でも冷感＆涼感を得られる

冷却プレートを搭載。

首や手首などに直接冷却プレートをあてると、

効率的に熱を帯びた箇所を冷やすことが

できます。

POINT2■どんな襟元にもクリップで装着

クリップで襟元に挟むだけ。

Tシャツや襟付きシャツ、タンクトップなど、

洋服のデザインを選ばず使えます。

POINT3■3段階から選べる風量で快適に

風量は弱 / 中 / 強の3段階からセレクトが可能。

シーンやお好みに合わせて最適な風量を

お選びください。

POINT4■持ち運び楽々の手のひらサイズ

小さなバッグはもちろん、

ポケットにも収納できるコンパクトサイズで、

持ち運びにも便利です。

POINT5■手軽で便利なハンズフリー

付属のネックストラップの仕様で

ハンズフリーに。

買い物時はもちろん、野外フェスや

アウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも

大活躍です。

POINT6■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると

パーツが分離。

万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい

安全仕様です。

POINT7■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT8■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、

水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、

屋外での使用も安心です。

※防水仕様ではありません。

商品仕様

リリーホワイト（LW）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/383_1_5371be3f14bbaf3ded19adfd1959651b.jpg?v=202603121151 ]

販売情報

■2026年3月12日（木）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf043

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供