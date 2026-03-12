ラブグラフが紹介する寺社仏閣シリーズ、「ラブグラフが参る！」を始動

株式会社ラブグラフ

出張撮影サービス「Lovegraph（ラブグラフ）」を運営する株式会社ラブグラフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒下純兵、本間達也、以下「ラブグラフ」）は、通年を通して日本全国の神社・お寺にお伺いし、お宮参りや七五三の撮影を行っております。

この度、撮影ニーズが増える中で、カメラマンと参拝者がマナーとルールを遵守し、参拝先への敬意より深めて出張撮影という文化を広げていくためのインタビュー企画「ラブグラフが参る！」を開始することをお知らせいたします。記念すべき第一回は、「水天宮（東京都中央区）」様を訪ねました。

▪︎インタビュー企画「ラブグラフが参る！」開始背景

ラブグラフでは「幸せな瞬間を、もっと世界に」というビジョンのもと、これまで18万組以上のゲスト（お客様）の大切な日に寄り添ってまいりました。出張撮影という文化が社会に根付いていく今、私たちは改めて「撮影のあり方」を問い直すべきだと考えています。出張撮影のニーズが高まる一方で、お宮参りや七五三といった行事の撮影の場となる神社仏閣は、それぞれが異なる歴史を持ち、お一人おひとりが大切な願いを胸に訪れる神聖な「祈りの場所」でもあります。

「思い出を残す」だけではなく、その土地に根ざした歴史や信仰に見守られ、家族の節目を報告する大切な時間として、より深い敬意を持った参拝・撮影体験を広めていきたい。本インタビュー企画「ラブグラフが参る！」は、そのような想いから全国各地の神社やお寺を訪ね、直接お話を伺う対談シリーズとして開始いたしました。

▪︎「神社を背景としてではなく、見守られる場所として」対談を終えて

記念すべき第一回は、ラブグラフでもお宮参りの撮影依頼を多くいただく「水天宮（東京都中央区）」様を訪ねました。安産や子授けといった人生の節目に寄り添う神社の歴史から、参拝されるご家族に対する温かな想い、そして撮影マナーのあり方まで、多岐にわたるお話を伺うことができました。

なかでも印象的だったのは、「神様に見守られながら思い出を残していただく場所とご認識いただければ嬉しい」というお言葉です。記事本編では、水天宮様の成り立ちや、ご家族に寄り添う神社の温かい眼差しについても詳しく掲載しています。

これからお参りを控えるご家族、そしてすべてのカメラマンにぜひ一読いただきたい内容です。

【記事詳細はこちら】

「同じ気持ちで、良いご参拝の形を作りたい」水天宮でのお参りと出張撮影

https://lovegraph.me/articles/6990

【水天宮 公式サイト】

https://www.suitengu.or.jp/

同じ気持ちで、より良いご参拝と出張撮影の形を作っていくために。

改めて、お宮参りや七五三フォトの撮影を快く受け入れてくださっている全国の神社・お寺、ならびに関係者の皆さまに深く御礼申し上げます。ラブグラフはこれからも、ゲストの皆さま・撮影場所の皆さま・カメラマンの三方が心地よく幸せになれる出張撮影文化を形作ってまいります。

▪︎株式会社ラブグラフ 代表取締役 駒下純兵より

出張撮影事業を開始して11年になります。今まで多くのご家族の思い出を撮影させていただきましたが、その中でも特にお宮参りの撮影は「初めての家族写真」ということで私たちにとっても大切な撮影の一つです。今回取材させていただいた水天宮様は、お宮参りの代表格と言われる神社でラブグラフでも多くのお宮参りの撮影が行われている神社です。

今回はそもそもお宮参りとはどういったものなのか、どのような思いで祈祷されているのかといった普段は見えにくい部分をインタビューさせていただきました。

▪︎安心・安全な撮影に向けたラブグラフの取り組み

ラブグラフでは、ゲストの皆さま、そして撮影場所となる神社様・お寺様に心から安心していただけるよう、通年を通して以下の取り組みを行っています。

神社仏閣撮影ガイドラインの制定

出張撮影業界全体でのマナー意識向上に向けた啓蒙活動として、業界大手３社共同で2023年10月に「神社仏閣における撮影ガイドライン」を制定いたしました

マナー意識向上・トラブルの防止に向けた取り組み

・カメラマンに神社仏閣撮影ガイドラインに基づく研修必須化

・七五三認定やお宮参り認定カメラマンに対して、毎年「神社仏閣撮影マナーの研修」を実施

撮影場所との良好な関係構築に向けた取り組み

・所属カメラマンに、撮影場所ごとに異なる費用有無や許可申請フロー、祈祷中の撮影制限をまとめた「撮影時情報リスト」を共有・出張撮影先への撮影許可申請体制の構築

「境内の撮影マナーを改善したい」「信頼できる撮影事業者と連携したい」といったご要望をお持ちの神社様・お寺様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度お話をお聞かせください。ラブグラフは、日本の伝統文化を共に守り、その魅力を次世代へ繋ぐパートナーでありたいと考えています。

