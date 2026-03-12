「労働条件通知書で学ぶ基本と背景」と題して、斉藤社会保険労務士事務所 人事コンサルタント 斉藤 貴久氏によるセミナーを2026年4月23日(木)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

労働条件通知書で学ぶ基本と背景


～適切な労働契約を結ぶために～


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26105



[講　師]


斉藤社会保険労務士事務所　人事コンサルタント　


斉藤　貴久　氏



[日　時]


２０２６年４月２３日（木）　午後３時～５時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


従業員が入社する時、必ず発行しなければならない書類が「労働条件通知書」です。定型書式に記入する簡単な仕事に映るかもしれませんが、法律に対する正確な理解がなければ適切な書類にはならないものです。


本セミナーでは、労働条件通知書を作成するために必要不可欠な知識を身に着けるため、想定される情報を共有・議論しながら、わかりやすく解説いたします。なお、会場受講の場合、質疑など相互に確認しながら有意義な情報交換が可能です。



１．労働条件通知書を作成する前に


　　＜１＞労働条件明示義務とは


　　＜２＞正社員と有期雇用社員の違い



２．労働条件通知書の記載項目とその理解


　　＜１＞契約期間、更新の基準と雇止め


　　＜２＞勤務地・業務内容と同一労働同一賃金の関係


　　＜３＞始業・終業の時刻、36協定の構造


　　＜４＞さまざまな労働時間管理制度


　　＜５＞法定と所定の休日、年次有給休暇


　　＜６＞賃金の支払、割増賃金


　　＜７＞退職・定年、60歳～70歳の雇用


　　＜８＞労働契約法の無期転換と労働条件


　　＜９＞有期雇用特別措置法による特例の対象者


　　＜１０＞無期転換直前の雇止め



３．質疑応答／名刺交換



※講演資料は冊子にてご提供いたします。


※ライブ、アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に


　ご郵送致します。


　開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性が


　ございますので、余裕を持ってお申込みください。





