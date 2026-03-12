1台でデスクにも食卓にも。奥行き40cmのスリム天然木テーブルが、リコメン堂に登場。連結で最大5人掛けにも対応する多用途設計で、新生活の限られたスペースを活かす。

株式会社ジェネレーションパス

ECショップ「リコメン堂」を運営する株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明、証券コード：東証グロース3195）は、天然木（オーク突板×ラバーウッド脚）を使用した連結対応ダイニングテーブルデスク「連結可能なダイニングテーブルデスク 80×40 / 120×40（品番：gv-vp-codtb8040）」の取り扱いを開始いたしました。

本製品は奥行き40cmのスリム設計により、ワンルームや狭小ダイニングでも圧迫感なく設置できる省スペース家具です。同シリーズの80cmサイズ・120cmサイズを組み合わせることで、L字型・横並び・対面など多彩なレイアウトを実現。単体では1人用デスクとして、複数台では最大5人掛けのダイニングテーブルとして使用できる拡張性を備えています。

進学・転職・引越しが集中する新生活シーズンに、「食事もテレワークも1台で完結させたい」という需要に応える家具として提案してまいります。

狭い住空間でも“食事と仕事”を両立できる多用途テーブル

一人暮らしや2人暮らしの住空間では、「ダイニングテーブルを置くと部屋が狭くなる」「食卓とデスクを別々に置く余裕がない」といった悩みが多く見られます。本製品は、こうした限られた空間の課題に応えるために設計された多用途テーブルです。

奥行きを40cmに抑えることで、壁付けデスクやキッチンカウンター沿いにも設置可能。限られた床面積でもスペースを有効活用できます。天板にはオーク突板、脚部には天然木ラバーウッドを採用し、ナチュラルな木の質感とインテリアに馴染むデザイン性を両立しました。

また、在宅勤務の定着により、リビングやダイニングで「仕事もできる家具」を求める声が高まっています。本製品は天板裏に連結固定金具とコード逃がし穴を標準装備しており、パソコン作業時の配線もすっきり整理できます。

テーブルの組み合わせ次第でレイアウトを自由に変更できる拡張性は、家族構成やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる点で、従来の単機能テーブルとの差別化ポイントとなっています。

【主な特徴】- 奥行き40cmのスリム設計で、置く場所を選ばないテーブル奥行きは40cmと一般的なダイニングテーブルよりコンパクト。壁付けデスクやキッチンカウンター沿いにも設置でき、ワンルームや書斎などスペースが限られた住環境でも圧迫感なく使用できます。- デスクにも食卓にも。1台で複数用途に対応単体では在宅ワーク用デスクとして、複数台では2～5人掛けのダイニングテーブルとして活用可能。「朝は食事、昼はテレワーク」といった生活シーンにもそのまま対応できます。- 4パターンのレイアウト変更が可能80cmサイズと120cmサイズを組み合わせることで・L字コーナー配置・壁付け横並び配置・対面ダイニング配置・5人掛け配置など4通りのレイアウトを実現。模様替えや来客時にも柔軟に対応できます。- 連結固定金具でズレを防止天板裏にはネジ固定式の連結金具を装備。対面配置でもテーブル同士のズレを防ぎ、安定した作業・食事環境を保ちます。※横並び配置への固定金具の使用は非対応- コード逃がし穴付きでデスク用途にも最適壁側にコード穴を設けており、パソコンや充電ケーブルを天板裏へすっきり整理可能。壁付け設置でも配線が邪魔になりません。- 天然木の温かみと耐久性天板はオーク突板、脚部は天然木ラバーウッドを採用。表面にはウレタン塗装を施し、水拭きで簡単にお手入れできます。- インテリアに合わせて選べる2カラー・オークナチュラル・オークブラウン明るい空間から落ち着いたインテリアまで幅広く対応します。- 組み立て約20分、アジャスター付き脚裏にはアジャスターを装備し、床のわずかな凹凸によるガタつきを調整可能。設置後すぐに快適に使用できます。商品詳細（共通仕様）- 商品名連結可能なダイニングテーブルデスク 80×40 / 120×40- 材質天板：オーク突板脚部：天然木ラバーウッド- 天板表面加工ウレタン塗装- 耐荷重約40kg- 重量約10kg- カラー展開オークナチュラル（OAK NATURAL）オークブラウン（OAK BROWN）- 付属品連結固定金具、アジャスター- 組み立てお客様組み立て（目安：約20分）- 販売チャネル公式オンラインショップおよび各種ECモール（楽天市場 / Amazon / Yahoo!ショッピング など）楽天：https://item.rakuten.co.jp/rcmdin/gv-vp-codtb8040/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)