【マイベスト｜プレママ・パパのベビーグッズ選びに関する調査】約8割が「ベビーグッズ選びに不安」、約7割が「購入後の失敗を経験」。情報過多で決めきれない実態と、比較・検証情報へのニーズが明らかに

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は第一子を妊娠中の20代～40代のママ・パパ189人を対象に「プレママ・パパのベビーグッズ選びに関する調査」を実施しました。

- 調査概要

調査対象：第一子を妊娠中の20代～40代のプレママ・パパ189人

調査方法：アンケート調査

調査期間：2026年2月19日（木）～2月26日（木）

※調査結果の数値は小数点以下を適宜四捨五入して表示しているため、積み上げ計算すると誤差がでる場合があります。

※調査結果をご紹介いただく際は「株式会社マイベスト調べ」と注釈をご記載ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68497/table/93_1_7cff470983060941d141f5ceb48939c4.jpg?v=202603120451 ]

- ベビーグッズ選びの情報源はSNSが1位。82.0%が情報過多で決めきれないと回答。

ベビーグッズ選びで参考にしている情報源1位は「SNS(40.7%)」、2位は「ママ友や知人の情報・ECサイトのレビュー(いずれも37.0%)」でした。オンライン上の情報が中心となる一方で、82.0%が情報過多で決めきれないと回答。情報が豊富であることが、かえって意思決定を難しくしている可能性が伺えます。

- 82.5%がベビーグッズ選びに不安。不安理由1位は「選択基準がわからない」。

82.5%がベビーグッズ選びに不安があると回答しました。不安理由1位は「何を基準に選べばいいかわからない(45.7%)」。次いで「情報量が多すぎて整理できない・本当に必要なものがわからない(いずれも36.5％)」という結果に。情報過多な上に、選択基準の曖昧さも不安の要因となっていることが伺えます。

- 69.9%がベビーグッズの違いを理解していると回答。一方、67.2%が購入後に失敗を経験。

69.9%が「商品の違いは理解している」と回答した一方、67.2%が購入後に失敗を経験。失敗理由1位は「価格に見合わない(44.9％)」、2位は「機能が過剰(36.2%)」、3位は「想像より使用頻度が低かった(33.9%)」という結果に。商品について理解しているつもりでも、実際の生活との相性や本当に必要な機能まで具体的に想像できていない可能性が示唆されます。

- 85.2%が「比較・検証情報があれば失敗を防げた」と回答。

ベビーグッズ選びの際にあると安心する情報として「実使用者の口コミ(46.0％)」に加え、「複数商品の比較(34.9％)」、「検証結果(33.3％)」が上位に。さらに85.2%が「検証・比較情報があれば失敗を防げた」と回答し、比較・検証された情報へのニーズが高まっていることが明らかになりました。

- 商品比較サービス「マイベスト」はベストなベビーグッズ選びをサポート

マイベスト ：https://my-best.com/(https://my-best.com/)

ベビー用品おすすめランキング：https://my-best.com/presses?category=1020(https://my-best.com/presses?category=1020)

マイベストでは、ベビー・キッズ用品600商品以上を実際に検証し、比較結果や選び方を紹介しています。独自の検証基準と専門家の知見に基づき、情報過多の時代における選択の不安を解消し、一人ひとりにとってのベストな選択をサポートします。

- 加藤夏希さんも参加！100商品以上を実際に見て・触れて・比べられる「マイベストラボ第1弾！ ベビーグッズ体験イベント」を4月18日（土）に開催！今回の調査結果を受け、ベビーグッズを実際に見て・触れて・比べられる体験型イベントを開催します。当日は加藤夏希さんをゲストとしてお招きし、「マイベストガイド」や「ベビー用品メーカー ピジョンのご担当者様」、「専門家」が選び方のポイントをわかりやすく解説。実際にベビーカーや抱っこ紐など、100商品以上を手に取りながら比較・体験いただけます。選択基準がわからないという不安を、リアルな体験を通じてサポートします。

＜概要＞

・日時／場所

2026年4月18日（土）13時～15時（受付12:45～）@マイベスト 6階

・当日の内容

１. ベビーグッズ体験会

２. 加藤夏希さんトークショー

・対象／人数

ご妊娠中プレママ・パパ、2歳以下のお子さまがいるママ・パパ50名（応募多数の場合は抽選）

・当日お試しいただけるベビーグッズ（※変更の可能性もございます）

ベビー用品メーカー「ピジョン」のベビーグッズ／ハイチェア／ハイローチェア／テーブルチェア／A型ベビーカー／B型ベビーカー／マザーズバッグ鼻吸い器／ベビーバウンサー／抱っこ紐／ヒップシート／授乳クッション／ベビーベッド／ベビーマット／ベビーソープ など

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ ：https://mybest.go.link/heG0k

・マイベストLINEアカウントメディア：https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest