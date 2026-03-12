大人気パチスロ機「スマスロ 化物語」スマートフォン向けアプリ販売開始！
株式会社サミーネットワークス
株式会社サミーネットワークスは、サミー株式会社のパチスロ機「スマスロ 化物語」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。
大人気「パチスロ化物語」がスマスロで令和に再演。
しのぶ倖時間（ハッピータイム）と超倖時間（ちょうハッピータイム）が追加され、初代を超える“昂揚”！！
あの頃の演出も忠実に再現しました。スマートフォンでも、シンカンカク怪異パチスロをプレイ！
■アプリ概要
・名称：スマスロ 化物語
・配信開始日：2026年3月12日（木）
・価格：2,980円（税込）
・ダウンロードはこちら
┗AppStore：https://itunes.apple.com/jp/app/id6758508981
┗Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.googleplay.cp0008
【著作権表記について】
画像をご使用になる際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。