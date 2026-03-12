あそぶたび、世界がひらく。MARLMARLが贈る2026年春夏コレクション第1弾。「五感を育むスタイ」や「機能美ウェア」が新登場。

株式会社Yom

ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2026年3月12日(木)に自社ECサイトで、3月13日(金)より全国直営店にて2026年春夏アイテム第1弾を発売します。

テーマは『遊ぶたび、世界がひらく』

子どもたちにとって遊びはただの時間ではなく、未知の世界と出会い、好奇心を育む大切なステージであると定義しました。

ギフトの枠を超え、親子の日常に美しい風景を創り出すラインアップをお届けします。

＼ Topics.1 ／スタイシリーズ「joujou」がリニューアル

おもちゃの機能を備えた“あそべるスタイ”「joujou（ジュジュ）」シリーズが一部リニューアル。より五感にやさしく伝わるデザインになりました。

sparkle bluesparkle pinkblock blueblock pink● あそべるpoint！

言葉を話せない赤ちゃんとも、スタイで親子がコミュニケーションを取れるようにと遊びの機能を取り入れています。

joujou_sparkle blue

タッセルに触れて、引っぱって。波打つヘムラインは触覚を刺激。箔プリントがきらめく、プレイフルなデザインです。

joujou_block pink

取り外しできる蝶タイは、握るとカシャカシャと音が鳴ります。

ピクセルブロックをモチーフにしたユニークなシルエット。

●joujou \4,180_tax in

color： sparkle pink / sparkle blue / block blue / block pink

＼ Topics.2 ／誕生！オリジナルのシリコントイ＆ストラップ

にぎって、ころがして。赤ちゃんに「小さな発見」を贈るシリコンボール。ストラップは、おもちゃをスタイやベビーカーにつなげて、紛失を防止します。

dot milkdot bluedot pink

不規則に転がる正十二面体が好奇心を刺激！

食品衛生法の基準もクリアした、安全性と愛らしさを兼ね備えたアイテムです。

大切なおもちゃや歯固め。つないだら、もうなくさない。

ダブルクリップで、ハンカチやタオルにもアタッチできます。

●polygon ball \2,200_tax in

●binky strap \2,420_tax in

color： dot milk / dot pink / dot blue

＼ Topics.3 ／プレイウエアに新色登場左：paddle rompers / 右：suton

セーラー服から着想した水陸両用プレイウエア「paddle rompers」に、限定柄が登場しました。ジャンプスーツ型プレイウエア「suton」にはivoryカラーが仲間入り。

●paddle rompers / block blue \12,100_tax in

●suton / ivory \11,000_tax in

触れて、遊べる。新しいカタログ体験がスタート

New Collection :https://www.marlmarl.com/feature/2026ss/mar/

26SS最新デジタルカタログは、 子どもたちの遊び心を刺激する仕掛けがいっぱい。



ただ眺めるだけではなく、触れて、感じて、親子で楽しめる「遊べるカタログ」です。スクロールするたび、新しい世界への扉が開くような体験を。3月の発売に先駆けてその全貌をチェックして。

PLAY CATALOG :https://www.marlmarl.com/catalog/2026ss/mar/

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shopping/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)