あそぶたび、世界がひらく。MARLMARLが贈る2026年春夏コレクション第1弾。「五感を育むスタイ」や「機能美ウェア」が新登場。
ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2026年3月12日(木)に自社ECサイトで、3月13日(金)より全国直営店にて2026年春夏アイテム第1弾を発売します。
テーマは『遊ぶたび、世界がひらく』
子どもたちにとって遊びはただの時間ではなく、未知の世界と出会い、好奇心を育む大切なステージであると定義しました。
ギフトの枠を超え、親子の日常に美しい風景を創り出すラインアップをお届けします。
＼ Topics.1 ／スタイシリーズ「joujou」がリニューアル
おもちゃの機能を備えた“あそべるスタイ”「joujou（ジュジュ）」シリーズが一部リニューアル。より五感にやさしく伝わるデザインになりました。
sparkle blue
sparkle pink
block blue
block pink
● あそべるpoint！
言葉を話せない赤ちゃんとも、スタイで親子がコミュニケーションを取れるようにと遊びの機能を取り入れています。
joujou_sparkle blue
タッセルに触れて、引っぱって。波打つヘムラインは触覚を刺激。箔プリントがきらめく、プレイフルなデザインです。
joujou_block pink
取り外しできる蝶タイは、握るとカシャカシャと音が鳴ります。
ピクセルブロックをモチーフにしたユニークなシルエット。
●joujou \4,180_tax in
color： sparkle pink / sparkle blue / block blue / block pink
＼ Topics.2 ／誕生！オリジナルのシリコントイ＆ストラップ
にぎって、ころがして。赤ちゃんに「小さな発見」を贈るシリコンボール。ストラップは、おもちゃをスタイやベビーカーにつなげて、紛失を防止します。
dot milk
dot blue
dot pink
不規則に転がる正十二面体が好奇心を刺激！
食品衛生法の基準もクリアした、安全性と愛らしさを兼ね備えたアイテムです。
大切なおもちゃや歯固め。つないだら、もうなくさない。
ダブルクリップで、ハンカチやタオルにもアタッチできます。
●polygon ball \2,200_tax in
●binky strap \2,420_tax in
color： dot milk / dot pink / dot blue
＼ Topics.3 ／プレイウエアに新色登場
左：paddle rompers / 右：suton
セーラー服から着想した水陸両用プレイウエア「paddle rompers」に、限定柄が登場しました。ジャンプスーツ型プレイウエア「suton」にはivoryカラーが仲間入り。
●paddle rompers / block blue \12,100_tax in
●suton / ivory \11,000_tax in
New Collection :
https://www.marlmarl.com/feature/2026ss/mar/
触れて、遊べる。新しいカタログ体験がスタート
26SS最新デジタルカタログは、 子どもたちの遊び心を刺激する仕掛けがいっぱい。
ただ眺めるだけではなく、触れて、感じて、親子で楽しめる「遊べるカタログ」です。スクロールするたび、新しい世界への扉が開くような体験を。3月の発売に先駆けてその全貌をチェックして。
PLAY CATALOG :
https://www.marlmarl.com/catalog/2026ss/mar/
■MARLMARLとは
MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。
高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。
