今年度の人気セッションを一挙再配信！管理部門向けイベント『ManegyランスタWEEK-FY2025ハイライト-』を3月17日より開催

写真拡大 (全3枚)

株式会社MS-Japan


株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)が運営する管理部門と士業のためのビジネスメディア「Manegy」は、3月17日より、管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-FY2025ハイライト-』を開催いたします。


開催に伴い、ただいま参加者を募集中のためお知らせいたします。



本イベントのコンセプト


本イベントは、今年度配信されたセッションを改めてお届けする特別企画です。


1年間のビジネストレンドや法改正情報の総復習として、また見逃してしまった回のキャッチアップとしておすすめのイベントとなっております。


貴重なノウハウを再確認できるこの機会をフル活用し、自信を持って新年度の業務に臨んでください。


※内容は2025年度に放映した当時の情報となります。法改正等を含め、現在とは状況が異なる場合がございますので、ご留意のうえご視聴ください。


イベント概要


イベント名：ManegyランスタWEEK-FY2025ハイライト-


テーマ　： 経理、人事・総務、法務、情シス


日時　　： 2026年3月17日（火）～3月18日（水）　各日11：00～


　　　　　※一部日程で、開催時間が異なる場合がございます。


場所　　： オンライン開催


参加費　： 無料



>>イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/lunchstudy/event2025fy_highlight/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0312&argument=9cZmAaww&dmai=a69ae35a8b1c1f)


放映セッション一覧


※セッションタイトル・内容・登壇者・開催日時は変更となる場合がございます。



◆経理向け



【3/17（火）13:35-14:00】


『インボイス・電帳法対応のその先へ


法対応と不正防止を両立する請求書管理のゴールとは』


＜登壇者＞


株式会社ビズリーチ


HRMOS事業部


大谷 亮介 氏



【3/18（水）11:05-11:30】


『中小企業のバックオフィス業務白書 2025 ～生成AIの活用や、経費精算業務の現状について～』


＜登壇者＞


ピー・シー・エー株式会社


事業戦略部 プロダクトマーケティングセンター 課長代理 ITコーディネータ


浦川 貴成 氏



【3/18（水）13:05-13:00】


『財務が変わる！攻めの財務を実現する業務効率化とリアルタイム分析』


＜登壇者＞


日本オラクル株式会社


NetSuite事業統括


シニア セールス コンサルタント


松田 ゆかり 氏



◆人事・総務向け



【3/17（火）11:05-11:30】


『組織と個人の成長を加速させる！ 組織エンゲージメント向上を実現するタレントマネジメント活用法』


＜登壇者＞


株式会社カオナビ


コマーシャルビジネス本部 フィールドセールス部 マネージャー


北田 祐一 氏



【3/17（火）11:35-12:00】


『人材戦略を加速させる「人材ポートフォリオ」とタレントマネジメントシステムの活かし方』


＜登壇者＞


株式会社カオナビ


マーケティング本部 セールスプロモーショングループ マネージャー


瀬沼 孝一 氏



【3/17（火）12:05-12:30】


『グループ経営戦略を成功に導く”シナジーを生み出す人事戦略とデータ基盤”とは』


＜登壇者＞


株式会社カオナビ


エンタープライズビジネス本部 第1事業部 アカウント戦略グループ


杉山 陵平 氏



【3/17（火）12:35-13:00】


『【“人数”ではなく”仕組み”で回る人事労務へ】人員30％減でも残業ゼロ！ 業務改善を実現する3つのカギ』


＜登壇者＞


Bizer株式会社 兼 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社


事業開発本部 AIエージェント統括部 Bizer team部 営業CSグループ


村田 莉 氏



【3/18（水）11:35-12:00】


『グループ子会社の“人・業務・システム”をどう束ねるか？ ～グループ全体の人事・業務・システムをつなぐ統合戦略～』


＜登壇者＞


グローウィン・パートナーズ株式会社


執行役員 / HRコンサルティング部 担当


山本 怜美 氏



【3/18（水）12:05-12:30】


『“正しい”人事データが組織の未来を変える -人事データ活用の実態とあるべき姿』


＜登壇者＞


jinjer株式会社


代表取締役社長 CEO


冨永 健 氏



【3/18（水）12:35-13:00】


『スムーズな情報伝達で従業員体験が変わる！業務と業務をつなぐ、新たな人事労務DX』


＜登壇者＞


株式会社SmartHR


プロダクトマーケティングマネージャー


酒井 悠作 氏



◆法務向け



『生成AI利活用の法的留意点～不正競争防止法・個人情報保護法を中心に～』


＜登壇者＞


渥美坂井法律事務所・外国法共同事業


プロトタイプ政策研究所 主任研究員


弁護士(第二東京弁護士会所属)


荏畑 龍太郎 氏



『「時短×自動化」で実現する反社チェックの最適化』


＜登壇者＞


三井物産クレジットコンサルティング株式会社


次世代商品企画室


マネージャー


瀧澤 弘晃 氏



◆情シス向け



【3/17（火）13:05-13:30】


『他社の"AIデビュー"をのぞき見！導入から定着までの成功パターン』


＜登壇者＞


CLINKS株式会社


常務取締役


高野 拓郎 氏



…その他約20セッション以上！



>>イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/lunchstudy/event2025fy_highlight/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0312&argument=9cZmAaww&dmai=a69ae35a8b1c1f)


Manegy(マネジー)とは




『Manegy(マネジー)』（https://www.manegy.com/）は、経理財務・人事・総務・法務・経営企画などの企業の経営管理領域と、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの士業領域に特化したビジネスメディアです。


35年以上に渡り、同領域に特化した人材紹介サービスで培ったノウハウを持ち管理部門と士業を知り尽くしたMS-Japanが運営する同メディアでは日々業務に役立つ情報やコンテンツを更新しています。


>>Manegyの詳細はこちら(https://www.manegy.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0312&argument=9cZmAaww&dmai=a69ae35a8b1c1f)


運営会社情報MS-Japan（エムエスジャパン）




創業より35年以上に渡り、経理・財務・人事・総務・法務・経営企画といった「管理部門」と、弁護士・公認会計士・税理士などの「士業」に特化し、人材紹介事業・メディア事業を行っています。


>>MS-Japanの詳細はこちら(https://www.jmsc.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0312&argument=9cZmAaww&dmai=a69ae35a8b1c1f)


【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


株式会社MS-Japan


メディア事業部 企画チーム　安藤


電話番号：03-3239-7373


メールアドレス：manegy@jmsc.co.jp


お問合せフォーム：https://www.manegy.com/inquiry/