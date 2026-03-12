トミカリミテッド ヴィンテージ最多の可動ギミック！世界的に珍しい「三輪式道路清掃車」をミニカーで商品化「東急　ＳＷ２Ｚ２　道路清掃車」２０２６年８月発売

株式会社トミーテック

タカラトミーグループの株式会社トミーテック（代表取締役社長：樅山尚仁／所在地：栃木県下都賀郡）は、精巧な技術でこだわりぬいた”大人のためのコレクションミニカー”「トミカリミテッド ヴィンテージ」※から、「東急 ＳＷ２Ｚ２ 道路清掃車」（希望小売価格：２４，２００円／税込）を ２０２６年８月に発売します。また、本商品の予約受付を２０２６年３月１２日(木)１６時からホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店等にて開始します。

◇◆「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズ最多の可動ギミック搭載◆◇

道路清掃車を「トミカリミテッド ヴィンテージ」で初めて製品化します。現在も活躍する道路清掃車の代表的なモデル、東急車輛（現・東邦車輛株式会社）の“ＳＷ２Ｚ２型”を、入念な実車取材をもとに再現しました。

バケット部分や各所のブラシなど、車両の特徴となるポイントは可動式とし、「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズ最多の可動ギミック搭載数になっています。

また、小回りを利かせるために逆ハの字になっている後輪は「トミカリミテッド ヴィンテージ」シ

リーズ初のステアリング機構を搭載しています。

可動ギミック部分以外にも、ダイキャスト製のボディとシャーシ、軟質素材のタイヤ、静電塗装による美麗なカラーリング、タンポ印刷によるマーキング、内装など、従来通りの「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズのクオリティで精密再現をしています。

◇◆「三輪式道路清掃車」とは◆◇

安全な交通を守るために必要な道路清掃の中核を担うのが、回転ブラシを用いて路面の汚れを除去する「道路清掃車」です。「ロードスイーパー」の名でも知られています。入り組んだ路地や路上駐車が多い市街地では、取り回しに優れた三輪式のものが導入され、清掃に力を発揮しています。

交通量の少ない夜間や早朝を中心に稼働するため、じっくりと観察できる機会は少ないものの、独特の形状や走行音はひときわ目立つ存在です。

実車取材時の画像 商品画像：ゴミやホコリを溜める前方のバケット部分が上下に可動。フタ部分も開

閉します。

実車取材時の画像 商品画像：前方のブラシが左右に可動、ブラシ部分の回転も可能です。

実車取材時の画像 商品画像：中央のブラシが上下に可動、ブラシ部分の回転も可能です。

実車取材時の画像 商品画像：後輪は「トミカリミテッド ヴィンテージ」初のステアリング機構を搭

載しています。

◇◆商品詳細◆◇

商 品 名 ：トミカリミテッド ヴィンテージＮＥＯ

ＬＶ-Ｎ３７０ａ 東急 ＳＷ２Ｚ２ 道路清掃車 （黄）

対 象 年 齢 ：１５歳以上

取 扱 店：ホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店など

本商品の予約開始は２０２６年３月１２日(木)１６時を予定しております

Ｈ Ｐ：https://minicar.tomytec.co.jp/tlv/

商品紹介動画 ：トミーテック公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル

https://youtu.be/h-yZ3G4emBY

許 諾 表 記 ：東急株式会社商品化許諾済 東邦車輛株式会社製品化許諾済

商 品 化 協 力：彩美環境システム株式会社

(C) ＴＯＭＹ 「トミカリミテッド」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※本製品はディスプレイモデル（鑑賞用）のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできません。

内 容 物 ：車両本体×１

※サイドミラー、リアミラーはユーザー取り付けパーツです。

サ イ ズ：１／６４スケール 車両全長約１１４ｍｍ

希望小売価格：２４,２００円（税込）

発 売 日 ：２０２６年８月予定

※写真は試作品です。実際の商品仕様とは異なる場合があります。

◇◆商品に関するお問い合わせ先◆◇

株式会社トミーテック お客様相談室ニューホビー係

ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）

※トミカリミテッド ヴィンテージとは

「トミカリミテッド ヴィンテージ」は株式会社タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」の派生商品として２００４年１月から発売している、鉄道模型で培った精巧な技術でこだわりぬいた「大人のためのコレクションミニカー」です。

「もしもトミカが昭和３０年代に誕生していたら…」をコンセプトにスタート、昔懐かしの車種を中心に乗用車はもちろん、バスやトラックなどの商用車までラインナップしています。

２００６年からは１９７０年代以降の車種を展開する「トミカリミテッド ヴィンテージＮＥＯ」も展開しています。

＜「トミカリミテッド ヴィンテージ」公式サイトはこちら＞

https://minicar.tomytec.co.jp/tlv/