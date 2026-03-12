トミカリミテッド ヴィンテージ最多の可動ギミック！世界的に珍しい「三輪式道路清掃車」をミニカーで商品化「東急　ＳＷ２Ｚ２　道路清掃車」２０２６年８月発売

写真拡大 (全20枚)

株式会社トミーテック

　タカラトミーグループの株式会社トミーテック（代表取締役社長：樅山尚仁／所在地：栃木県下都賀郡）は、精巧な技術でこだわりぬいた”大人のためのコレクションミニカー”「トミカリミテッド ヴィンテージ」※から、「東急　ＳＷ２Ｚ２　道路清掃車」（希望小売価格：２４，２００円／税込）を　　　２０２６年８月に発売します。また、本商品の予約受付を２０２６年３月１２日(木)１６時からホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店等にて開始します。





◇◆「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズ最多の可動ギミック搭載◆◇

　道路清掃車を「トミカリミテッド ヴィンテージ」で初めて製品化します。現在も活躍する道路清掃車の代表的なモデル、東急車輛（現・東邦車輛株式会社）の“ＳＷ２Ｚ２型”を、入念な実車取材をもとに再現しました。


　バケット部分や各所のブラシなど、車両の特徴となるポイントは可動式とし、「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズ最多の可動ギミック搭載数になっています。


また、小回りを利かせるために逆ハの字になっている後輪は「トミカリミテッド ヴィンテージ」シ


リーズ初のステアリング機構を搭載しています。


　可動ギミック部分以外にも、ダイキャスト製のボディとシャーシ、軟質素材のタイヤ、静電塗装による美麗なカラーリング、タンポ印刷によるマーキング、内装など、従来通りの「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズのクオリティで精密再現をしています。






◇◆「三輪式道路清掃車」とは◆◇

　安全な交通を守るために必要な道路清掃の中核を担うのが、回転ブラシを用いて路面の汚れを除去する「道路清掃車」です。「ロードスイーパー」の名でも知られています。入り組んだ路地や路上駐車が多い市街地では、取り回しに優れた三輪式のものが導入され、清掃に力を発揮しています。


　交通量の少ない夜間や早朝を中心に稼働するため、じっくりと観察できる機会は少ないものの、独特の形状や走行音はひときわ目立つ存在です。






実車取材時の画像　　　　　　　　　　　　商品画像：ゴミやホコリを溜める前方のバケット部分が上下に可動。フタ部分も開　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉します。






実車取材時の画像　　　　　　　　　　　　商品画像：前方のブラシが左右に可動、ブラシ部分の回転も可能です。






実車取材時の画像　　　　　　　　　　　　商品画像：中央のブラシが上下に可動、ブラシ部分の回転も可能です。






実車取材時の画像　　　　　　　　　　　　商品画像：後輪は「トミカリミテッド ヴィンテージ」初のステアリング機構を搭


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載しています。







◇◆商品詳細◆◇

商　 品　 名 ：トミカリミテッド ヴィンテージＮＥＯ


　　　　　　　 ＬＶ-Ｎ３７０ａ　東急　ＳＷ２Ｚ２　道路清掃車　（黄）


対 象 年 齢 ：１５歳以上


取　 扱 　 店：ホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店など


　　　　　　　 本商品の予約開始は２０２６年３月１２日(木)１６時を予定しております


Ｈ　　　 　Ｐ：https://minicar.tomytec.co.jp/tlv/


商品紹介動画 ：トミーテック公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル


　　　　　　　 https://youtu.be/h-yZ3G4emBY


許 諾 表 記 ：東急株式会社商品化許諾済　東邦車輛株式会社製品化許諾済　


商 品 化 協 力：彩美環境システム株式会社


　　　　　　　 (C) ＴＯＭＹ　　「トミカリミテッド」は株式会社タカラトミーの登録商標です。


※本製品はディスプレイモデル（鑑賞用）のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできません。


内　容　物　：車両本体×１


　　　　　　　※サイドミラー、リアミラーはユーザー取り付けパーツです。


サ　　イ　ズ：１／６４スケール　車両全長約１１４ｍｍ


希望小売価格：２４,２００円（税込）


発　売　日　：２０２６年８月予定





※写真は試作品です。実際の商品仕様とは異なる場合があります。



◇◆商品に関するお問い合わせ先◆◇

株式会社トミーテック　お客様相談室ニューホビー係


ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）



※トミカリミテッド ヴィンテージとは


　「トミカリミテッド ヴィンテージ」は株式会社タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」の派生商品として２００４年１月から発売している、鉄道模型で培った精巧な技術でこだわりぬいた「大人のためのコレクションミニカー」です。


　「もしもトミカが昭和３０年代に誕生していたら…」をコンセプトにスタート、昔懐かしの車種を中心に乗用車はもちろん、バスやトラックなどの商用車までラインナップしています。


２００６年からは１９７０年代以降の車種を展開する「トミカリミテッド ヴィンテージＮＥＯ」も展開しています。


＜「トミカリミテッド ヴィンテージ」公式サイトはこちら＞


https://minicar.tomytec.co.jp/tlv/