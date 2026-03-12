スマイルゲート、新作『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』先行体験テストの参加者募集を開始！

SMILEGATE, INC., MEGAPORT BRANCH

■初の先行体験テスト、4月14日(火)まで参加者を募集

■4月11日(土)開催のオフラインイベント参加者も同時募集中…原作者・声優を招いたゲームショーケースを実施予定

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、IANGAMESが開発中の新作『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』において、先行体験テストおよびオフラインイベントの参加者募集を3月12日(木)より開始したことを発表しました。

今回の募集は、4月14日(火)まで「先行体験テスト参加者募集ページ」を通じて行われます。

参加者は抽選により選定され、結果は4月16日(木)に公式サイトにてご確認いただけます。

テストはモバイル(iOS、Android)端末にて行われ、実施期間は公式SNS(https://x.com/DDAC_GAME_JP)にて公開される予定です。

先行体験テストでは、メインストーリーをはじめ、キャラクター育成など、『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』の主要コンテンツを一足先に体験可能です。

■先行体験テスト参加者募集ページはこちら！

https://deadaccount.onstove.com/ja/event/pretest?tab=pretest

スマイルゲートは、先行体験テストに参加されたユーザーに対し、正式サービス開始時に使用可能な「限定プロフィールフレーム」と「キャラクター募集チケット」をプレゼントいたします。

あわせて、抽選で『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』のオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施予定です。

さらに公式Xアカウントでは「フォロー＆リポスト」キャンペーンを実施し、抽選で7名様にAmazon eギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

また、『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』の詳細情報の公開やファンとの交流を目的としたオフラインイベントを、4月11日(土)に開催いたします。参加をご希望の方は、▲ゲーム事前登録 ▲先行体験テストへの参加申し込み ▲公式Xアカウントのフォロー、これら3つの条件を完了した後、「オフラインイベント参加申請ページ」よりお申し込みいただけます。

当選者には3月27日(金)、申請時に登録されたメールアドレス宛に個別にご案内をお送りします。

■オフラインイベント参加申請ページはこちら！

https://deadaccount.onstove.com/ja/event/pretest?tab=showcase

本イベントには、原作漫画『デッドアカウント』の著者・渡辺静氏に加え、漆栖川希詠役のファイルーズあい氏、灰島ひより役のMachico氏が出演し、トークセッションも実施予定です。

イベントのプログラムおよび詳細は、後日公式Xアカウントにて公開いたします。

また、『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』は公式サイトにて事前登録の受付も開始しました。

事前登録を完了したユーザー全員にSSRキャラクター「漆栖川希詠」をプレゼントするほか、WEB事前登録者限定でプロフィールフレームと称号も付与いたします。

さらに、事前登録情報をSNSでシェアしたユーザーには、「キャラクター募集チケット」と「行動力」を追加でプレゼントいたします。

『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』は、原作漫画『デッドアカウント』をベースに、キャラクター収集と育成要素を組み合わせた「チームローグライト」ジャンルのゲームです。

本作は原作のストーリーと世界観を忠実に再現し、作品本来の面白さをゲーム体験として提供いたします。

現在、モバイルおよびPC(STOVE)のクロスプラットフォーム向けに開発中です。

ゲームの原作である『デッドアカウント』は2023年に連載が開始し、著者は『リアルアカウント』や『魔女に捧げるトリック』などで知られる渡辺静氏です。死者のSNSアカウントがデジタル化して蘇った幽霊を祓うため、主人公である「縁城蒼吏」が編入した弥電学園の仲間とともに奮闘するという作品で、現代社会にマッチした内容や大迫力のバトルアクションが話題を呼び、特に若い読者を中心に幅広い層から高い関心を集めています。

『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』に関する詳細な情報は、公式コミュニティより確認可能です。

■ウェブサイト情報

事前登録ページ

https://deadaccount.onstove.com/ja/event/pre-registration/

公式X

https://x.com/DDAC_GAME_JP

