2026年4月11日（土）グランドオープン決定　京都・舞鶴発「WOODY HOUSE」東京初常設店が立川に誕生

株式会社ウッディーハウス

株式会社ウッディーハウス（本社：京都府舞鶴市、代表取締役：志摩 幹一郎）は、2026年春に開業予定としておりました「WOODY HOUSE 立川店」につきまして、2026年4月11日（土）にグランドオープンすることを正式決定いたしました。

第一弾発表以降、関東圏のお客様より多数の反響をいただき、このたび詳細情報を公開いたします。

■ 店舗概要WOODY HOUSE 立川店

所在地：GREEN SPRINGS １階（〒190-0014 東京都立川市緑町3番1）

オープン日：2026年4月11日（土）

営業時間：10:00～20:00

売場面積：約100坪

多摩エリアの新たなランドマークとして注目されるGREEN SPRINGS内に出店。

開放的な空間設計のもと、「都市と地方をつなぐ居場所」を体現する店舗デザインとなります。

■オープニングキャンペーン

オープンを記念し、10日間限定の特別企画を実施いたします。

【期間】

2026年4月11日（土）～2026年4月20日（月）

【内容】

１. ウッディーメンバーズ ポイントアップキャンペーン

２.先着50名様限定 11,000円（税込）以上ご購入のお客様にノベルティプレゼント

３.YouTubeチャンネル「中年の部屋」中年の女＆中年の男 来店イベント

※4/11 10:00～18:00 4/12 10:00～15:00





また、4月10日（金）のプレオープンでは、3組様限定で、YouTubeチャンネル「中年の部屋」に出演する“中年の女”と“中年の男”の2名が接客対応いたします。

【時間枠】

１. 14:00～15:00

２. 15:30～16:30

３. 17:00～18:00

上記3枠において、1組様1時間限定で“中年の女”＆“中年の男”が専属で接客いたします。

参加をご希望の方は、「中年の部屋」のInstagramにて3月15日のライブ配信にて詳細を発表しますのでご応募ください。抽選で決定いたします。



中年の部屋 YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@-woodyhouse-6110(https://www.youtube.com/@-woodyhouse-6110)

中年の部屋Instagram：https://www.instagram.com/woody_familyyy/(https://www.instagram.com/woody_familyyy/)

■ 店舗コンセプト

立川店では、WOODY HOUSEのオリジナルブランド「SOLAMONAT」はもちろん、「毎日の暮らしにちょうどいい」上質さと着心地を大切にした、国内外からセレクトしたカジュアルウェアを展開いたします。

他のWOODY HOUSE各店で取り扱っている商品を、立川店ならではのラインナップとして再構成。さらに、他店舗では展開していないブランドのアイテムも取り揃えます。

日々の暮らしに寄り添い、自然体でおしゃれを楽しみたい方へ。地域の皆さまに長く愛されるお店を目指し、お一人おひとりに寄り添う心のこもった“接遇”でお迎えいたします。

■ 株式会社ウッディーハウス 代表取締役 志摩幹一郎 コメント

ついに、関東の皆様との約束を果たす日がやってきました。

私たちが運営する YouTube チャンネルは、現在登録者数が 5 万人を超え、

日々配信する中で最も多くいただいていたのが関東出店を熱望するお声でした。

ネットショップを通じて全国のお客様と繋がる中で、『動画で見たあの服を、

実際に手に取り、試着してみたい』という切実な願いを肌で感じてまいりまし

た。その期待に応えるべく、満を持して関東第一歩を踏み出します。

進出の地として選んだ立川の『GREEN SPRINGS』は、空と大地と人がつながる圧倒的な心地よさを備えた場所です。舞鶴で培った『日常を少しだけ豊かに

する』という価値観を、この最高のロケーションで直接お届けできることに、

私自身大きな可能性を感じています。

今回の立川出店は、WOODY HOUSE にとって関東展開の重要な足掛かりとな

ります。私たちは、単に服を売る場所ではなく、オンラインの熱量をリアルの

感動へ変換する『コミュニティの拠点』を各地に築いていきたいと考えています。画面越しに交流させていただいた皆様と、この新しい場所でお会いできることを心より楽しみにしております。