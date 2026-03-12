n.SSign(エンサイン)初の単独アリーナツアー＆映画＆オリジナル番組を3月15日(日)に一挙放送！CSホームドラマチャンネル
松竹ブロードキャスティング株式会社
n.SSignが東京・有明アリーナで開催した初のアリーナ単独公演の模様をホームドラマチャンネル特別版で放送！
n.SSignが2023年11月11日・12日に行った東京有明アリーナ単独公演の映像を中心に、過去映像やインタビューなどを交えて日本デビューまでの軌跡を映し出す記録映画。
韓流MCの古家正亨がn.SSignに独占インタビュー！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_wzk3O0mu2g ]
n.SSignの番組詳細はこちら :
n.SSignメンバーのインタビューも掲載中♪
n.SSign 1st ARENA CONCERT "BIRTH OF COSMO"＜ホームドラマチャンネル特別版＞
n.SSignが東京・有明アリーナで開催した初のアリーナ単独公演の模様をホームドラマチャンネル特別版で放送！
（公演日：2023年11月11日、11月12日＠東京・有明アリーナ）
★3月15日(日)午後6:30～放送
映画『n.SSign THE MOVIE』
n.SSignが2023年11月11日・12日に行った東京有明アリーナ単独公演の映像を中心に、過去映像やインタビューなどを交えて日本デビューまでの軌跡を映し出す記録映画。
（劇場公開日：2024年7月5日）
★3月15日(日)午後8:00～放送
n.SSign×古家正亨 スペシャルインタビュー
韓流MCの古家正亨がn.SSignに独占インタビュー！
リーダーのKAZUTAを筆頭にメンバーの気になる素顔を大暴露！n.SSignの魅力に迫ります！
★3月15日(日)深夜1:30～放送
●予告動画
●n.SSignがスカパー！への加入方法をわかりやすく解説します！
n.SSignの番組詳細はこちら :
n.SSignメンバーのインタビューも掲載中♪
ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。
録画に最適！本編中はノーCMで放送！
