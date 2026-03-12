n.SSign(エンサイン)初の単独アリーナツアー＆映画＆オリジナル番組を3月15日(日)に一挙放送！CSホームドラマチャンネル

n.SSign 1st ARENA CONCERT "BIRTH OF COSMO"＜ホームドラマチャンネル特別版＞

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)松竹ブロードキャスティング／撮影：宮田浩史(C)nCH Entertainment

n.SSignが東京・有明アリーナで開催した初のアリーナ単独公演の模様をホームドラマチャンネル特別版で放送！

（公演日：2023年11月11日、11月12日＠東京・有明アリーナ）

★3月15日(日)午後6:30～放送

映画『n.SSign THE MOVIE』

(C)映画「n.SSign THE MOVIE」製作委員会

n.SSignが2023年11月11日・12日に行った東京有明アリーナ単独公演の映像を中心に、過去映像やインタビューなどを交えて日本デビューまでの軌跡を映し出す記録映画。

（劇場公開日：2024年7月5日）

★3月15日(日)午後8:00～放送

n.SSign×古家正亨 スペシャルインタビュー

(C)松竹ブロードキャスティング／撮影：宮田浩史

韓流MCの古家正亨がn.SSignに独占インタビュー！

リーダーのKAZUTAを筆頭にメンバーの気になる素顔を大暴露！n.SSignの魅力に迫ります！

★3月15日(日)深夜1:30～放送

●予告動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_wzk3O0mu2g ]

●n.SSignがスカパー！への加入方法をわかりやすく解説します！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lOpqsjjEq3Q ]

n.SSignの番組詳細はこちら :https://homedrama-ch.com/series/S85704n.SSignメンバーのインタビューも掲載中♪

録画に最適！本編中はノーCMで放送！



