サミーオリジナルキャラクターが「m HOLD’EM(エムホールデム)」に登場！さらに、15万円相当の金塊5gが賞品となる『金塊争奪戦』の開催を決定！

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）のスマートフォン向けテキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」は、サミーオリジナルキャラクターとのコラボイベントを2026年3月16日（月）から4月2日（木）まで開催いたします。

■サミーの人気キャラクターが「m HOLD’EM」に登場！激アツな賞品大会も開催！

今回は、「m HOLD’EM」にサミーオリジナルキャラクター「エイリやん」 、『DISC UP』シリーズから「シンディ」 「アイリス」 、 『ツインエンジェル』シリーズから「テスラ・ヴァイオレット」 「ナイン・ヴァイオレット」が新登場！

加えて、「水無月遥」「神無月葵」「葉月クルミ」「天月めぐる」「如月すみれ」が復刻！また、パチ＆スロVtuber「上乗恋」が新衣装で再登場！

コラボ期間中、アバターや「m HOLD’EM」オリジナルの描き起こし&フルボイスのスタンプが獲得出来る！

さらに、コラボトランプ＆トロフィーが獲得できるイベントや、15万円相当の金塊5gを優勝賞品としたトーナメント『金塊争奪戦』を期間中に開催！

「m HOLD’EM」では、今後も様々なコラボレーション企画を用意しておりますので、

この機会に是非「m HOLD’EM」をお楽しみください！

■優勝賞品は15万円相当の金塊5g！『金塊争奪戦』トーナメント詳細

▼プレイ中に使用できるスタンプのほかにオリジナルトランプやトロフィーがコラボを盛り上げる！スタンプコラボトランプトロフィー

イベント開催に合わせて、『金塊争奪戦』実施決定！

実施日程 ： 3月17日（火） 20時～

参加費 ： 無料

優勝賞品 ： 15万円相当の金塊5g（金地金）

※金価格は3月3日時点のものを参照しております

金塊争奪戦とは：

優勝で15万円相当の金塊が手に入る、最後の1人になるまで生き残るMTT形式のポーカートーナメント。

運と実力で優勝を引き当て、金塊獲得を目指そう！

詳細はこちら：

https://mpj-portal.jp/game/news/event/post-382

(C)Sammy (C)Sammy Networks

【サービス概要】

・名称 ： m HOLD’EM(エムホールデム)

・価格 ： 無料（アイテム課金制）

・対応OS ： iOS／Android

└App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1526785271

※上記はスマートフォン専用のURLです。

└Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sammy.mholdem