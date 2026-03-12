プレイド、KARTE活用企業のチャレンジを表彰する「KARTE STAR 2026」を発表

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役CEO 倉橋健太）は、同社の提供するCX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」シリーズのプロダクトの活用企業を表彰する「KARTE STAR 2026」を発表しました。

KARTE STAR 概要

KARTE STAR は、KARTEシリーズのプロダクトの活用企業（KARTE Friends）のチャレンジを表彰する年に一度のアワードです。KARTEで解析するカスタマーデータをはじめとしたあらゆるデータを価値創出へとつなげ、顧客体験向上（CX）、デジタルによる事業変革（DX）、従業員およびチーム変革（EX）の取り組みを表彰します。プレイドは、KARTE STARの表彰によって、KARTEによる顧客体験向上や事業成長を成し遂げた方々の栄誉を称え、そのベストプラクティスを広く共有することを目指しています。

KARTE STARでは、各社からエントリーいただいた内容を「顧客体験の向上」、「デジタルによる事業変革」、「従業員およびチーム変革」の3つの観点から評価させていただき、GOLD STAR、SILVER STAR、BRONZE STARを選定しています。さらに、KARTEシリーズの特定プロダクトの活用と成果に焦点を当てた賞も設けています。

今回のKARTE STAR 2026では昨年までの各賞に加えて、新たに「CXクリエイティブ賞」、「CXオペレーション賞」、「CXグロース賞」を設けています。

CXクリエイティブ賞

顧客インサイトに基づいた優れたアイデアとクリエイティブ表現によって、顧客体験の価値を大きく向上させた施策を表彰します。

CXオペレーション賞

KARTEを活用した顧客体験向上のための「仕組み」を構築し、組織全体で継続的にPDCAを回す「文化」を醸成した企業・チームを表彰します。

CXグロース賞

PLAID ALPHAとのパートナーシップを最大限に活用し、困難な事業課題を乗り越え、目覚ましい事業成長を実現した共創プロジェクトを表彰します。

2026年3月12日に開催したKARTE活用企業限定の招待制パーティー「KARTE Friends THANKS DAY 2026」にて、KARTE STAR 2026の授賞式を行いました。

KARTE STAR 2026 受賞者

KARTE GOLD STAR

株式会社QVCジャパン

株式会社JTBパブリッシング

KARTE SILVER STAR

野原グループ株式会社

株式会社丸井

⁠KARTE BRONZE STAR

NTTソルマーレ株式会社

株式会社エス・エム・エス

株式会社WOWOW/株式会社WOWOWコミュニケーションズ

シャープ株式会社

KARTE for App 特別賞

RIZAPテクノロジーズ株式会社

KARTE Message 特別賞

ユニフォームネクスト株式会社

CXクリエイティブ賞

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

CXオペレーション賞

野原グループ株式会社

CXグロース賞

株式会社JTBパブリッシング

KARTE GOLD STAR 受賞者コメント

株式会社QVCジャパン Digital Store/Digital Programming Digital Programmer 津隈真歩 氏

このたびはKARTE GOLD STAR 2026を受賞でき、チーム一同大変嬉しく思います。お気に入りブランド機能の開発やクーポン体験の抜本的改善、KARTE活用歴の浅い社員が中心となってのAIレビュー要約機能の実装など、一人ひとりが自発的に課題を見つけ挑戦を重ねた結果がこの受賞につながりました。PLAID ALPHAの担当メンバーと発注元・受注先の垣根を越えた一体感で取り組めたことも大きな推進力となりました。この受賞を励みに、さらなる挑戦を続けてまいります。

受賞インタビューはこちら。

KARTE STAR 2026 「GOLD STAR」受賞インタビュー：株式会社QVCジャパン

https://cxclip.karte.io/friends/story/kartestar2026-qvcjapan/

株式会社JTBパブリッシング メディアコミュニケーション部 デジタルマーケティング・デジタル営業戦略チーム 沖本和晃 氏

KARTE GOLD STARとCXグロース賞を賜り、メンバー一同、大変光栄に思っております。メディアとしてこのような評価をいただけたことを嬉しく思うとともに、KARTEが持つ多彩な可能性をあらためて実感しております。出版事業が主軸の私たちは、デジタル領域ではまだ挑戦の途上にありますが、世界中に“ワクワク”と“行動のきっかけ”を届けられる存在を目指し、CX・DX・EXの向上に取り組んでまいります。この受賞を機に、KARTE Friendsの皆様と新たな事業連携が生まれ、相互発展と交流創造へつなげていけましたら幸いです。

受賞インタビューはこちら。

KARTE STAR 2026 「GOLD STAR」受賞インタビュー：株式会社JTBパブリッシング

https://cxclip.karte.io/friends/story/kartestar2026-jtbpublishing/

CXプラットフォーム「KARTE」

「KARTE」は、あらゆる顧客接点でのお客様の行動をリアルタイムに解析して一人ひとり可視化し、個々のお客様にあわせた自由なコミュニケーションをワンストップで実現するCX（顧客体験）プラットフォームです。独自のデータ解析基盤を強みに高い拡張性を備え、デジタルマーケティング全般はもちろんのこと、顧客理解や市場理解が必要な広範な企業活動を支える顧客中心経営の基盤として機能します。KARTEのデータによる圧倒的な顧客理解はKARTEを使う「人」の創造性を引き出し、エンドユーザーにおける体験価値の向上と企業の独自価値の創造を実現します。

https://karte.io/

株式会社プレイドについて

プレイドは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに掲げるテクノロジーカンパニーです。2015年にCX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」の正式提供を開始しました。1st Party Customer Dataのリアルタイム解析を強みとするKARTEシリーズのプロダクトとCX戦略策定から実行まで担うプロフェッショナルサービスの提供により、顧客提供価値最大化のための伴走パートナーとして企業の事業成長に貢献します。

https://plaid.co.jp/