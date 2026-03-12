アートアクアリウムが2年連続名古屋へ「アートアクアリウム展 名古屋2026」2026年夏に開催決定

アートアクアリウム製作委員会

ART AQUARIUM組合（業務執行組合員 株式会社Amuseum Parks 代表取締役 亀井孝明・馬渕明広）は、名古屋の中心地・栄に位置する中日ホール&カンファレンスにおいて、「アートアクアリウム展 名古屋2026」（主催：東海テレビ放送株式会社）を 2026年夏に期間限定で開催します。

名古屋では、2025年開催に続き2年連続開催となります。

アートアクアリウムは、2007年に東京で誕生以来、全国各地において期間限定イベントとして開催、夏の期間は東京での開催が定着して親しまれてきました。

2020年8月には、初の常設美術館を東京・日本橋（東京都中央区）に開業、

その後、2022年5月に東京・銀座（東京都中央区・銀座三越新館8階）に移転し現在営業中。2007年以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館IPです。

【開催概要】

名称 ：アートアクアリウム展 名古屋2026

開催時期 ：2026年夏

場所 ：愛知県名古屋市中区栄四丁目１番１号 中日ビル 6階 中日ホール&カンファレンス

企画・制作：株式会社Amuseum Parks

主催：東海テレビ放送株式会社

アートアクアリウム公式サイト：http://artaquarium.jp/

※詳細は随時発表してまいります。

【中日ビル】

今回、「アートアクアリウム展 名古屋2026」の開催する場所は、愛知県名古屋市中区栄に所在する「中日ビル」。63の飲食・物販テナント、ホテル、オフィスなどの施設を有する最新鋭の33階建て複合ビルで、名古屋・栄の新たなランドマークとして親しまれています。

中日ビル6階 中日ホール&カンファレンスは、かつて中日劇場があった場所に新たに誕生した多目的ホールで、様々なエンターテインメント創出の拠点として利用されています。

■アートアクアリウム

ー金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアートー

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”。

江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。

■常設施設「アートアクアリウム美術館 GINZA」東京都中央区

2022年5月に銀座三越に誕生した「アートアクアリウム美術館 GINZA」は、年間を通して四季の移ろいをお楽しみいただける常設施設です。開業時以来、毎年水槽作品の入替などを行っており、アートアクアリウムを代表する作品や、銀座開催にて初披露となる新作の展示など、様々なアートアクアリウム作品をご覧いただけます。