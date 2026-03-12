【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Sun Pacific College Cairns」2026年プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、オーストラリア・ケアンズの語学学校 Sun Pacific College Cairns にて、2026年プロモーションを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_03_12

2026年プロモについて

【キャンペーン締切】

2026年12月31日

【入学期日】

2027年12月31日まで

【対象コース】

・一般英語コース

・IELTSコース



【授業料】

通常：50,000円／週

・11～12週 ： 42,000円（8,000円割引）

・6～10週 ： 43,000円（7,000円割引）

・1～5週 ： 44,000円（6,000円割引）



【滞在先料】

通常：39,000円／週

・11～12週 ： 35,000円（4,000円割引）

・6～10週 ： 36,000円（3,000円割引）

・1～5週 ： 37,000円（2,000円割引）



一般英語コース、4週間、ホームステイの場合、

通常料金 ：356,000円

プロモ適用料金：324,000円→32,000円の割引

Sun Pacific College Cairnsの特徴

1. ケアンズで学びながら遊ぶ

Sun Pacific Collegeはケアンズで学びながら自然と触れ合い、楽しい学生生活を送れる場所です。豊かな自然に囲まれたキャンパスで、英語学習とともにアクティブな遊学体験が可能です。週に一度のアクティビティで、仲間と新しい体験をすることで、学びと遊びのバランスが取れた充実した日々を送れます。

2. オーストラリアの食文化も体験

Sun Pacific Collegeでは、1日3食付きの寮生活を提供しています。オーストラリアのローカルフードやBBQパーティーを楽しみながら、異文化に触れ、英語を学べる環境です。食事を通して現地の文化を学べるので、遊学ならではの充実した体験を味わえます。

3. 実践的な英語力を身につける

実践的な英語を学ぶためのプログラムが整っており、全てのレベルの学生に対応しています。日常的に英語を使いながら学ぶことで、言語力だけでなくコミュニケーション力もアップ。キャンパス外のアクティビティも英語力向上に役立つ絶好の機会です。

Sun Pacific College Cairnsの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/95紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=95&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Sun Pacific College Cairnsの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_03_12

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media