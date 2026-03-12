【LAUTREAMONT(ロートレアモン)】2026年春コレクションカタログをWEBにて公開

写真拡大 (全12枚)

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」は、2026年春コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。


https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2026ss-vol01-lautreamont-lp




LAUTREAMONT 2026 Spring Collection


Refined Ease



エアリーなメッシュ素材のジャケットスタイリングをポイントに、同素材のブラウスとのアンサンブルジャケットスタイルや、レースアイテムを取り入れたトレンドミックスの通勤スタイルを提案。またトレンドのブラウンカラーをエアリー素材に取り入れ、軽やかなブラウンコーデを提案します。


LOOK




Jacket \35,200 Blouse \17,600 Pants \20,900



Blouse \20,900 Skirt \22,000



Blouse \19,800 Skirt \23,100 Bag \31,900



Jacket \35,200 Blouse\19,800 Pants\19,800 Accessories\9,900



Onepiece\31,900 Cutsew\8,800 Pants\19,800 Belt\12,100


LAUTREAMONT(ロートレアモン）について




様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。それが「ロートレアモン」です。

販売に関して



▶LAUTREAMONTオフィシャルオンラインストア


　https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont


▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから


　https://www.j-lounge.jp/


ブランドオフィシャルメディア



▶ブランドサイト : https://lautreamont-official.com/


▶公式Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/


＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞


ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ


ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開