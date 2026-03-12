累計売上６億円、累計発行部数90万部突破！大人気“溺愛ラブコメディ”『その天才様は偽装彼女に執着する』2026年4月23日（木）より待望の実写ドラマ化決定！

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、出版者「ライブコミックス」としてオリジナルコミックを制作・配信しています。

このたび、累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の総合年間ランキングで2年連続1位を獲得したライブコミックスの大ヒット作『その天才様は偽装彼女に執着する』が、2026年4月23日（木）よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠にて、実写ドラマ化が決定しましたことをお知らせいたします。

また、実写ドラマ化決定を記念して、作者・村山犬先生（漫画）の描き下ろしイラストとコメント、作者・ちかふじ先生（原作）からのコメントを公開。さらにメインキャストを務める・今野大輝（B&ZAI）さん・加藤史帆さんの役写真とコメントもあわせて公開いたします。

■コミックス累計売上6億円、累計発行部数90万部突破！ライブコミックス発の人気作品がついに実写ドラマ化！

『その天才様は偽装彼女に執着する』は、累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて2年連続総合年間ランキング1位を獲得している、ライブコミックス発の大人気オリジナル作品です。

完璧主義で人を寄せ付けない孤高の天才・若月 郁（わかつき いく）と、不器用ながらも素直で逃げない強さを持つヒロイン・星野 凛。（ほしの りん）。そんな2人が “偽装の恋人契約”によって、すれ違いながらも心を通わせていく姿を描いた胸キュンと感動の溺愛ラブコメディが待望の実写ドラマ化を果たします。

■W主演に今野大輝（B&ZAI）さん・加藤史帆さんが決定！

孤高の天才プログラマー・若月郁役には、STARTO ENTERTAINMENTの人気アイドルグループB&ZAIでリーダーを務める今野大輝さんが決定しました。音楽活動だけでなく、テレビドラマや舞台などに精力的に出演し、本作で連続ドラマ初主演を飾るなど、俳優としても活躍の場を広げています。

そして、崖っぷちヒロイン・星野凛役には、日向坂46を卒業後、現在はモデルや女優としてマルチな活躍を見せる加藤史帆さんが決定。誠実さと飾らないキャラクターで幅広い層から支持を集めるなか、本作では人生ドン底の“等身大の女性”を演じます。二人が演じるキャラクターの掛け合いにもぜひご注目ください。

■ティザー映像が解禁！

本作のティザー映像をCBC公式YouTubeチャンネル「ドラマトリップ」および公式SNS、TVer作品ページにて解禁予定です。詳細は、下記リンクよりご確認ください。※TVerは本日3月12日（木）17時に解禁となります。

・TVer作品ページ：https://tver.jp/series/sr03vdkq4c

■漫画 村山犬先生 実写ドラマ化記念描き下ろしイラスト・コメント

実写化のお話をいただき、大変光栄に思っております。

このような素晴らしい機会をいただけたのは、魅力あふれる物語を生み出してくださった原作者のちかふじ先生と編集部の方々、そして作品を支えてくださった皆様のおかげです。

作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。

実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください。

■原作 ちかふじ先生 実写ドラマ化記念コメント

制作当初、メディア化されるとは考えていなかったのでドラマ化のお話をいただいたときは非常に驚きました。

貴重な機会をいただけましたこと、大変感謝しております。

キャスト様および制作陣の方々、編集部など、沢山の方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思いますので、ぜひドラマ版の「天才様」も楽しんでいただけますと幸いです！

■キャストコメント

【若月郁役：今野大輝（B&ZAI）さん】

B&ZAIの今野大輝です。

僕自身ドラマへの出演が夢だったのでこのお話をいただいた時は「連ドラの主演か！」とびっくりしました。

原作を何度も読ませてもらって、僕なりの若月郁を演じられるよう精一杯頑張りました。

是非たくさんの方に楽しんでもらえたら嬉しいです。

【星野凛役：加藤史帆さん】

星野凛役を演じさせていただきます、加藤史帆です！

お話をいただいてすぐに原作を読み、思わず照れてしまうほどキュンキュンするシーンがたくさんあり、凛ちゃんの一生懸命な姿に心を掴まれました。ドラマでも、思わずウフッと照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさんです。

ぜひ放送を楽しみにしていてください！

■TVドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』 概要

・タイトル：その天才様は偽装彼女に執着する

・放送曜日・時間：木曜 深夜0時58分 ※2026年4月23日（木）初回放送

・放送エリア：CBCテレビローカルエリア放送 ※放送後よりTVerにて見逃し配信予定（https://tver.jp/series/sr03vdkq4c）

・製作：「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

（エイベックス・ピクチャーズ CBCテレビ）

・製作著作：村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

・脚本：下亜友美

・演出：松嵜由衣 鳥居加奈 井上雄介

・権利表記国内：(C)村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

・原作：「その天才様は偽装彼女に執着する」（漫画：村山犬・原作：ちかふじ／ライブコミックス刊）

・公式ハッシュタグ：#天才様

【キャスト】

若月郁：今野大輝 （B&ZAI）

星野凛：加藤史帆

【WEB／SNS】

・公式サイト：https://hicbc.com/tv/sonotensaisama/

・公式X：@cbc_dramatrip（https://x.com/cbc_dramatrip）

・公式Instagram：@cbc_dramatrip（https://www.instagram.com/cbc_dramatrip）

・公式TikTok：@cbc_dramatrip（https://www.tiktok.com/@cbc_dramatrip）

※ご紹介の際は、下記のクレジットを必ずご使用ください。

原作:「その天才様は偽装彼女に執着する」（漫画:村山犬・原作:ちかふじ／ライブコミックス刊）

コピーライト:(C)村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

制作:MMJ

製作:エイベックス・ピクチャーズ CBCテレビ

■原作マンガ『その天才様は偽装彼女に執着する』作品情報

原作：村山犬（漫画）／ちかふじ（原作）『その天才様は偽装彼女に執着する』

・ライブコミックス「COMICエトワール」掲載

・ブックライブ作品URL：https://booklive.jp/product/index/title_id/10009044/vol_no/001

【ストーリー】

「今日から、恋人契約も追加で」彼氏の浮気発覚に社内での嫌がらせ…。様々なトラブルの末、星野凛は30歳を目前に彼氏ナシ・職ナシの崖っぷち女子になっていた。迷走の末に婚活に励むも、《謎の無神経男》の乱入により台無しに。そんなある日、凛は兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行をすることになる。兄の友人だしきっと大丈夫、と了承するも、当日現れた人物はまさかの…！？ 孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子の契約関係から始まる溺愛ラブ、スタート！

■発売中のコミックス最新第2巻情報

《紙単行本》

・タイトル：『その天才様は偽装彼女に執着する』2巻

・著者：漫画：村山犬／原作：ちかふじ

・定価：803円（税込）

・発行：BookLive

・発売：フレックスコミックス

・ISBN：978-4-86675-474-1

《電子版》

・タイトル：『【特装版】その天才様は偽装彼女に執着する』2巻

・価格：803円（税込）

・発行：ライブコミックス

・ブックライブ作品URL：

https://booklive.jp/product/index/title_id/10013571/vol_no/002

最新3巻は、2026年5月15日（金）に発売予定です。

・COMICエトワール作品ページ：https://kirapo.jp/etoile/titles/sonotensai

ライブコミックスは今後も、「スマホでマンガ」世代の読みたいゴコロをくすぐるマンガ創りを目指してまいります。

【BookLiveオリジナルマンガブランド「ライブコミックス」について】

ライブコミックスは、国内最大級の電子書籍ストアを運営するBookLiveがお届けするオリジナルマンガブランドです。多くの読者に喜んでもらえる作品を創出するため、オールジャンルのオリジナルコミックを制作・配信しています。「スマホでマンガ」世代の読みたいゴコロをくすぐるマンガ創りを目指しています。

・URL：https://www.booklive.co.jp/business/publication

・レーベルURL

COMICエトワール：https://xfolio.jp/portfolio/comic_etoile

COMICアンブル：https://xfolio.jp/portfolio/comic_ambre

COMICアスティル：https://xfolio.jp/portfolio/astir

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

