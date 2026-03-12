千葉県とのがん対策推進企業等連携協定の締結について

アフラック生命保険株式会社

2026年3月12日

アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、本日、千葉県（県知事：熊谷 俊人）とがん対策推進企業等連携協定を締結しましたのでお知らせします。

本協定は、「千葉県がん対策推進計画」の基本理念である「ちからを合わせて『がん』にうち克つちば」の実現を目指すものです。具体的には、がん検診受診率の向上に加え、がんに関する正しい知識の普及啓発、早期発見および適切な治療を促すこと等の取り組みを実施することを目的としています。連携協定の概要は以下のとおりです。

連携協定の概要

1. 協定企業等の従業員に対するがん検診の個別勧奨の取り組み

2. 県民へのがんに関する正しい知識の普及啓発の取り組み

3. がん検診の重要性の啓発等、がんを早期発見し、適切な治療につなげる取り組み

4. その他、県および協定企業等が必要と認める取り組み

※詳細は、千葉県の公式ホームページ（ https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/gan/soudan/kyoutei.html ）をご確認ください。

当社は、2009年12月に千葉県と「千葉県がん検診受診促進企業連携事業にかかる協定」を締結し、以来、がん検診受診率向上に関するさまざまながん啓発活動に千葉県とともに取り組んできました。

今回の協定締結を契機に、がんに関する正しい知識の普及やがん検診の重要性の啓発などの取り組みを、より一層推進していきます。

当社は、日本初のがん保険とともに創業して以来、「がん保険のパイオニア」として、最も長くがんと向き合い、多くのがんと闘う方々を応援してきました。

これからも独自の資源と専門性を活かして当社が向き合うべき社会的課題を解決し、社会と共有できる新たな価値を創造することで、ステークホルダーの皆様からの負託と信頼に応えていきます。