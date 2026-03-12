塾生200名超のWAYS吉祥寺教室が吉祥寺マルイへ拡大移転。より広い新環境で、中高一貫校生の新学年準備が本格稼働

株式会社メイツ

中高一貫校生の指導を専門とする「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」（運営：株式会社メイツ、本社：東京都新宿区）は、WAYS史上初の在籍生徒数200名を突破した「吉祥寺教室」の吉祥寺マルイ内への拡大移転を2026年2月20日(金)に完了いたしました。移転から約2週間が経過し、連日たくさんの中高一貫校生が通う新教室の現在の稼働状況をご報告いたします。

■ 移転の背景と社会性

吉祥寺・三鷹エリアは中高一貫校への通学者が多く、特殊な教材や速い授業進度に対する専門的な指導ニーズが年々増加しています。WAYS吉祥寺教室では、こうした中高一貫校特有の高度な学習課題に専門塾として応え続けた結果、在籍生徒数が200名を突破しました。生徒一人ひとりがより安全で、学習に集中できるスペースを確保するため、利便性の高い吉祥寺マルイ内への拡大移転を実施いたしました。

■ 新教室の稼働状況

移転リニューアルから約2週間が経過し、新教室は中高一貫校生たちの「第二の勉強部屋」として本格的に稼働しています。 広々とした学習スペースには、各指導ブースに大きなホワイトボードが完備され、講師による指導と生徒自身の演習が効率的に行われています。また、新たに拡充された自習ブースも連日多くの生徒に利用されており、静かで集中できる環境のなか、学年末試験の振り返りや新学年への準備を進める活気ある学習空間が形成されています。

■ 勉強がはかどる新たな学習空間

新教室では、生徒一人ひとりが十分な学習スペースを確保できるよう、広々とした空間設計を採用しています。エントランスから自習専用ブース、指導エリアへの動線も整理され、学習に没頭できる環境を構築しました。また、定期的な面談や保護者さまとの定期的な学習相談を実施するための独立した面談ブースも備えています。

◼️ 対象となる生徒

主に以下の周辺エリアの中高一貫校に通うお子さまと、その保護者さまを対象としています。

・成蹊中学校・高等学校 （指導実績108名）

・國學院大学久我山中学校・高等学校 （指導実績78名）

・中央大学附属中学校・高等学校 （指導実績76名）

・法政大学中学校・高等学校 （指導実績49名）

・早稲田実業学校中等部・高等部 （指導実績44名）

・東京都立三鷹中等教育学校 （指導実績39名）

・日本大学第二中学校・高等学校 （指導実績37名）

・立教女学院中学校・高等学校 （指導実績36名）

・武蔵野大学中学校・高等学校 （指導実績34名）

・聖徳学園中学校・高等学校 （指導実績22名）

◼️ その他、以下の学校に通う生徒の指導もお任せください

東京電機大学、吉祥女子、都立武蔵、桐朋、光塩女子学院、明治大学付属中野、桐朋女子、晃華学園、明星学園、明治学院東村山、佼成学園、明治大学付属明治、文化学園大学杉並、成城、宝仙学園共学部理S、早稲田大学高等学院、東京都市大学付属、私立武蔵、海城、世田谷学園、大妻中野、東京女学館、暁星、駒場東邦、都立富士、普連土学園、国際基督教大学、獨協、本郷、立教新座、城北、富士見、都立大泉、恵泉女学園、東京学芸大学附属国際、中央大学杉並、日本大学鶴ヶ丘、早稲田、巣鴨、学習院 など

◼️ 移転後のWAYS吉祥寺教室 概要「吉祥寺駅」南口より徒歩2分

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/100_1_51a902ff0447b98c07356840f306b4fe.jpg?v=202603120451 ]

◼️ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者様はぜひ一度お気軽にご相談ください。

WAYS吉祥寺教室へのご相談はこちら :https://ways-sch.jp/class/kichijoji?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202603_kichijoji_transfer_marui_open

