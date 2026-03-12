″マーケティングセンス″ の鍛え方 セミナー開催　元P&G 岡本さんと考える「センスがいい人の ヒト・データ・デザイン」の見かたのコツ　4月27日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年4月27日開催 マーケティングセンスの鍛え方セミナー

「この商品、売れると思ったのに…」

「同じ調査結果を見ても、〇〇さんはビックリするような発見をするのに」

「○○さんのように、デザインの修正依頼を的確に言葉にできない…」



…どうして！！



このようなことを感じたことはありませんか？

実はセンスは、生まれ持った才能ではありません。

日々の実務と意識的なトレーニングで確実に磨くことができます。

本セミナーでは、製品開発やマーケティングの現場で特にセンスの違いがあらわれる3つのシーン、「数字・データの分析」「インタビューなどの定性調査」「広告・パッケージなどのデザイン」の場面を題材に、センスいまいまちの新人マーケッターのT君と、センスがありあまる上司（講師の岡本さん）のやり取りをみながら、「なぜセンスがないと言われるのか」「どうしたらもっとセンスを磨けそうか」を考えながら、センスの正体と鍛え方を学びます。





▼このような方におすすめです

講師：岡本 晋介 株式会社えとじや 代表取締役 元P&G マーケティング部

- さらにマーケティングセンスを磨きたい- データ分析で何を示唆すべきかで詰まる、もしくは気づいたら視野が狭くなっている- 消費者調査を実施しても、インサイトに自信が持てない- 上司やチームに提案しても「何か違う」「おもしろみがない」と言われることが多い- 製品開発やパッケージ検討で、気づくと判断軸がぶれてしまう- 若手・中堅メンバーのマーケティング感度を高めたいマネージャーの方詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006588post_216.php

Ｐ＆Ｇのマーケティング部でブランド担当として様々な商品・ブランドのコンセプト開発、新製品導入から広告制作、マーケティング投資の決定、消費者リサーチなど、あらゆるマーケティング業務に携わる。その後、マーケティングの社内コンサルタントとして、各ブランドのコミュニケーション戦略・企画のアドバイス、マーケティングや関連部署、担当代理店などの人材育成・教育・指導にあたる。21年間で関わったブランドは、アリエール、パンテーン、イリューム、Vidal Sassoon、SK-II、ボールド、レノア、ジョイ、Max Factor、など多数。

2009年に退社し、マーケティングなんでも相談所「株式会社えとじや」を設立。ブランドマーケティングに関するコンサルティング、マーケティング関連のセミナー・研修講師などを行っている。

セミナープログラム：

１．マーケティングセンスとは何か？鍛えられるものなのか？

・ マーケティングセンス鍛錬道場へようこそ

・ “センスがある人”と”センスが無い人”は何が違うのか？

・ マーケッターのセンス不足が引き起こす悲劇

・ センスとは何か？

２．センスを磨くために！

「センスがない人が陥る3大ケース」から解決策を考える

★ケース１.

数字を見るセンス - “数字”の動きは“人”の動き -

・ 数字が100%を超えていれば、「良い」と思い込んでしまう

・ 目立つ数字の動きに飛びついてしまう

・ 数字を“ただの数字”としてしか見られない

・ 数字の感覚値を持っていない

★ケース２.

人を見るセンス - 生活者インタビューをしてみたら

・ 「16人にインタビューして、11人が良いと答えました！」は何が問題か

・ “知りたいこと”を“質問”してしまう

・ 「買わない」と「興味が無い」という発言、どう理解する？

・ “何を答えたか？” ではなく、”なぜそう答えたか？”

★ケース３.

クリエイティブを見るセンス - “芸術的センス”との違い -

・ クリエイティブ（デザイン・広告）そのものを「分析」してしまう

・ “自分が伝えたいこと”と“ターゲットにわかってもらわないといけないこと”は違う

・ “私個人の所感・意見”、実は大切

・ お客様が見る・買う場所を想像できているか？

３．結局、センスを鍛えるには日々何をしたら良いか？

・ １.～３.のケースから、センスを鍛えるポイントをみんなで押さえてみよう

・ 日々の仕事や生活でセンスを鍛える、極撰トレーニングTIPS

開催概要：

開催日時：2026年4月27日(月) 13:00～17:00

会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 4階会議室

アクセス：https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access//

受講料：お一人様 39,600円 （税込）

※2名以上でのご受講で1名あたり20%off

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006588post_216.php

マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/